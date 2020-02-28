Школа танцев в Челябинске: где научат двигаться под любые музыкальные ритмы

Танцором можешь ты не стать, но танцевать уметь обязан — эта фраза актуальна для людей всех возрастов, социальных категорий и профессий.

Развить в ребенке талант танцора или привести в порядок собственное тело — школа танцев E-MOTION приглашает взрослых и детей на занятия сразу по нескольким направлениям.

Уникальность школы E-MOTION в том, что она дает возможность поддержать фигуру в тонусе и участвовать в танцевальных мероприятиях различного масштаба. Развлечение в сочетании с обучением обеспечивает лучший результат, чем занудное разучивание монотонных движений.

E-MOTION — это школа танцев с историей: на рынке с 2007 года. Здесь профессиональные педагоги и наставники готовы поделиться своим опытом, научат раскрывать свою индивидуальность и владеть своим телом. В школе учат танцевать уличные и современные танцы детей с 3 лет, подростков, молодежь и взрослых любого уровня. Причем, с первого года обучения дети и взрослые выступают на концертах и чемпионатах, принимают участие фестивалях и конкурсах Челябинска и области.

Преподаватели на своих занятиях и мастер-классах дают возможность каждому желающему познать себя, свое истинное «я», быть свободным от многих жизненных забот, чтобы познать безграничный мир танца и создать свой собственный мир.

Хип-хоп, vogue, дэнсхолл, booty / twerk, high heels, латина, бачата, jazz-funk, джаз-модерн, контемп, стретчинг, лезгинка, танец живота, свадебный танец, pole dance и танец на полотнах, детский танец, боди-балет, зумба, фитнес и другие направления — вы можете выбрать занятия по душе или синтезировать себя в различных танцевальных течениях.

При этом группы имеют разные уровни, так что начинающий уже через некоторое время может перейти в группу к продолжающим. Огромное преимущество школы — это частые и необычные мастер-классы и интенсивы как для любителей, так и для профессионалов.

— Совершенно не важно, кто ты — парень или девушка, 10 лет тебе или 60, полный или совсем худой, умеешь что-нибудь или совсем никогда не танцевал — мы верим, что на наших занятиях научить можно каждого, — подчеркивают в школе E-MOTION. — Главное — это желание и доверие, остальное мы берем на себя!

Школа танцев E-MOTION:

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 53, 2 этаж (ТК «Карнавал»);

Сосновский район, п.Красное поле, ул.Цветочная 12 А (ТК «Самовар»);

Тел.: (351) 777-11-98;

st-on.ru;

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