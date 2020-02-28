«Не ешьте яйца всмятку!»: в Челябинске обнаружен птичий грипп

На птицефабрике в Челябинске обнаружили птичий грипп. По этому поводу в Минсельхозе провели срочное совещание.

Чего боятся теперь челябинцам?

1. ЧЕМ ПТИЧИЙ ГРИПП ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО?

При обычном гриппе температура поднимается до 38-39 градусов, появляется боль в голове, мышцах и заложенность в носу. Организм человека с большей вероятностью справится с вирусом.

Птичий грипп протекает гораздо сложнее. Больного бросает в лихорадку, знобит, температура подскакивает до 40 градусов. Затрудняется дыхание, появляется отдышка, кашель и боль в грудине. Человека мучает диарея. Осложнения приводят к летальному исход.

2. КАК ВИРУС ПОПАДАЕТ НА ФАБРИКИ?

Фабрики работают, как предприятия закрытого типа, поэтому инфекции очень сложно проникнуть в стерильную среду. Весь спецтранспорт обрабатывают противомикробным раствором. А сотрудники принимают перед работой душ и надевают защитные костюмы.

Однако риски инфицирования все же остаются. Вирус может попасть на птицефабрику через помет больного голубя, который может оказаться на складе через систему вентиляции. За чистотой на складах строго следят, но такой вариант возможен.

Другой вариант: вирус может попасть в цех вместе с зараженными цыплятами или яйцами, которых привезли, чтобы вырастить поголовье.

И последний: через корм.

3. МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ЧЕЛЯБИНСКИЕ ЯЙЦА?

— Продукция предприятия безопасна для потребителей, поэтому она и отпускается без каких-либо ограничений, — уточнили в Минсельхозе.

4. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ?

Человек может заболеть, съев зараженное мясо или сырое яйцо. Поэтому все мясные продукты, необходимо термически обработать — хорошенько проварить или как следует прожарить. Только тогда пища будет безопасной. Любителям глазуньи и яиц всмятку лучше исключить эти блюда из рациона.

5. КАК ПОСТРАДАЕТ ФАБРИКА?

Больных птиц сожгут. Сколько заболело, нам неизвестно, но всего на фабрики 3 млн. кур. Остальных будут прививать. Из-за прививок фабрика потеряет прибыль на экспорте мяса и яиц за рубеж.

За границей не покупают мясо привитых птиц. Штаммов много, а вакцинируют обычно от определенного вида инфекции. Поэтому через привитое мясо в страну могут завести новый штамм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00