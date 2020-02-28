2020-02-28T18:02:37+03:00
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Эти книги формируют мужской характер

Об этом говорим на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM в программе «Книжная полка» (подкаст)
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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В 70-е годы советские мальчишки читали рассказ «Пограничный пес Алый» про Лешу Кошкина, который со своим четвероногим другом совершал подвиги в мирное время. В 80-е годы у мальчиков была очень популярна книга с картинками «Как солдат стал солдатом» — про службу в армии, про оружие, про подвиги на войне. Читали, и хотели быть похожими на героей этих книг.

— Какие книги вы бы посоветовали читать мальчишкам (взрослых уже не поменять), чтобы сформировать мужской характер?

Разумеется, что речь идет не только книгах, главными героями которых являются воины.

Наши эксперты в студии говорили о книгах, которые нужно читать мужчинам. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Наши эксперты в студии говорили о книгах, которые нужно читать мужчинам.Фото: Валентина ВАГАНОВА

У нас в студии:

— заместитель директора по розничной торговле ООО ИнтерСервис, руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова

— заведующий сектором проектных технологий областной Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов

— журналист и библиофил Инна Кумейко

Ведет программу Лидия Андреева.

АРХИВ ПРОГРАММЫ «КНИЖНАЯ ПОЛКА»

на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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