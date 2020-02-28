Эти книги формируют мужской характер

В 70-е годы советские мальчишки читали рассказ «Пограничный пес Алый» про Лешу Кошкина, который со своим четвероногим другом совершал подвиги в мирное время. В 80-е годы у мальчиков была очень популярна книга с картинками «Как солдат стал солдатом» — про службу в армии, про оружие, про подвиги на войне. Читали, и хотели быть похожими на героей этих книг.

— Какие книги вы бы посоветовали читать мальчишкам (взрослых уже не поменять), чтобы сформировать мужской характер?

Разумеется, что речь идет не только книгах, главными героями которых являются воины.

Наши эксперты в студии говорили о книгах, которые нужно читать мужчинам.Фото: Валентина ВАГАНОВА

У нас в студии:

— заместитель директора по розничной торговле ООО ИнтерСервис, руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова

— заведующий сектором проектных технологий областной Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов

— журналист и библиофил Инна Кумейко

Ведет программу Лидия Андреева.

АРХИВ ПРОГРАММЫ «КНИЖНАЯ ПОЛКА»

на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

Антиутопия и комиксы в тренде: что читают челябинцы >>>

Почему челябинцы любят «попаданчество» >>>

Мужчине — «Убийство командора», женщине — «Колбасный поезд» >>>