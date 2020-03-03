2020-03-03T08:08:36+03:00
Общество

Южноуральцы запутались в квитанциях за электричество

Жителям Челябинской области приходят квитанции за электроэнергию от трех разных организаций
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Хотя с 1 июля 2019 года на большей части территории Челябинской области гарантирующим поставщиком электроэнергии выступает ООО «Уралэнергосбыт», некоторые челябинцы и жители области продолжают получать счета за электричество от трех разных компаний. Это служит источником постоянной путаницы. Объясняем, как разобраться в документах и случайно не заплатить не тому, кому нужно.

Прежде всего следует запомнить: передавать актуальные показания приборов учета и оплачивать показания текущее потребление электроэнергии надо только действующему поставщику — «Уралэнергосбыту». Квитанции «Уралэнергосбыт» приходят регулярно в первых числах каждого месяца. Передавать показания и производить оплату можно в личном кабинете поставщика на сайте. Все вопросы можно задать, обратившись на горячую линию — 8-800-2222-500.

Однако если у южноуральцев образовались долги за электричество в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, они продолжают получать квитанции от бывшего в это время временно исполняющим функции гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала» (новое название компании — «Россети Урал»). Возможные сомнения по оплате за этот период могут разъяснить только в этой организации — по телефонам, указанным в ее квитанциях или единому номеру 8 800-2501-220.

Наконец, в последние дни у некоторых южноуральцев могли всплыть совсем уж старые долги, образовавшиеся до июля 2018 года, когда гарантирующим поставщиком электроэнергии выступало ПАО «Челябэнергосбыт». Напомним, 15 июля 2019 года решением Арбитражного суда эта компания признана банкротом. Однако ЧЭС продолжает взыскание долгов, так как они являются частью ее конкурсной массы и пойдут на погашение обязательств перед кредиторами предприятия. При возникновении разногласий по этим, старым долгам, разъяснить ситуацию могут только специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» по телефону (351) 783-08-57.

Добавим, в пресс-службе действующего поставщика электричества, ООО «Уралэнергосбыт» уточняют: по старым долгам обращаться в новую компанию бесполезно, данных по ситуации с оплатой электроэнергии до 1 июля 2019 года у УЭС нет. Также компания напоминает: гасить долги так или иначе нужно, иначе возможно введение ограничений на поставку электричества. Оплата в адрес действующего гарантирующего поставщика должна поступать до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Вся информация о начислениях и оплатах доступна в личном кабинете гарантирующего поставщика, войти в него можно с официального сайта компании.

uralsbyt.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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