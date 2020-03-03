Жительница Челябинской области осталась бесплодной из-за ошибки в роддоме

Вторые роды для Анастасии Цинн из Кыштыма стали радостью и бедой одновременно. Через 15 лет после рождения дочки женщина родила сына. Здоровенького и в срок.

Так как Анастасия — военный, служит в воинской части закрытого городка, рожать пришлось по месту службы. Полиса ОМС у служивых нет. А договор у воинской части подписан с местной больницей.

— Даже наблюдаться по беременности в родном Кыштыме мне не разрешили, пришлось ездить за несколько километров в закрытый город. И рожать меня отправили туда же. Внутри меня все протестовало. Какое-то нехорошее предчувствие было. Даже думала: отойдут воды, поедем с мужем в Челябинск, притворимся, что роды начались внезапно, — говорит Анастасия.

Но, когда все случилось, Настя решила не рисковать и рожать по правилам.

ВРАЧИ ХОРОШИЕ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

— Роддом в закрытом городе старенький. Ремонта давно не видел. Но персонал такой хороший, что на стены даже внимания не обращаешь. Роды приняли хорошо. Сын родился быстро. Я даже мужу сразу сказала: пойдем за третьим. Супруг ответил: этого подрастим и пойдем, — вспоминает Настя.

Однако смелые планы перечеркнула реальная жизнь. А вернее, халатность врачей, считает Анастасия.

Иногда после естественных родов в матке женщины остаются кусочки плаценты. И это может привести к осложнениям. Все ли в порядке, помогает проверить УЗИ. Однако Насте его не назначили. Через несколько дней после родов у нее открылось кровотечение. Настолько сильное, что врачам пришлось экстренно оперировать маму.

Сынок родился здоровым, но благополучными роды уже не назовешь. Фото: из семейного архива.

Спасая жизнь пациентки, медики удалили ей матку. Теперь Настя не сможет иметь детей, серьезный удар операцию нанесла и по женскому здоровью Анастасии.

— Мне сказали: частички последа остались в полости матки и приросли к ее стенке. Это и вызвало кровотечение. Видимо, после родов доктор не осмотрела, все ли вышло наружу. И на контрольное УЗИ меня никто не направил, — говорит Настя.

«ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ РАНО»

Главврач больницы, где рожала Настя, рассказал журналистам, что делать выводы о вине врачей рано. Ампутированный орган направили на патолого-анатомическое исследование. Оно покажет, оставались ли в матке кусочки последа. Потом в клинике проведут врачебно-контрольную комиссию, на которой обсудят действия врачей.

В оправдание медики говорят: пациентка сама ушла из роддома, оставив ребенка. А УЗИ ей хотели провести на следующий день.

«ДОКТОР БЫЛ В ОТПУСКЕ»

По словам Насти, все было совсем не так.

После роддома женщине предложили лечь в детское отделение местной больницы, чтобы пройти нужных специалистов к месячной комиссии в одном месте. Мамочка согласилась.

— Мы договорились, что вечером я уеду домой, оставив сына на руках докторов. И вернусь утром с вещами ложиться в детский стационар. Когда я уходила, мне даже отдали мою книжку беременной из консультации, — говорит Анастасия.

Другого выхода не было. Мужа и дочку в закрытый город не пускали, ведь пропусков у них нет. Собрать нужные вещи могла только Настя. И она вынужденно вернулась домой. Утром она вернулась в роддом и оттуда на скорой ее и сына направили в детское отделение. На УЗИ Настю не направил.

— Мне сказали, что доктор из роддома в отпуске. Я позвонила в женскую консультацию. Доктор оставила мне талон на 5 марта. А родила я 17 февраля. За две недели всякое могло случиться, — говорит Настя. — При выписке из роддома я снова спросила насчет УЗИ. Мне ответили: «Доктора нет, однако сделать УЗИ в твоих интересах».

Молодая мама не может смириться со случившимся, но сомневаются, что виновных накажут.

— Поэтому и решила придать дело огласке. Пусть люди знают, что такое бывает, — тихонько плачет о своей судьбе Настя.

Ее супруг написал заявление в Следственный комитет.

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