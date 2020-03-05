Похудей к лету: руководство для тех, кто наконец-то решился сделать свое тело идеальным

Не успели похудеть к Новому году, а уж март на дворе? Самое время заняться собой и встретить лето в идеальной форме! В этом материале мы расскажем о фитнесе в Челябинске и рассмотрим, какие виды тренировок способны поднять настроение, зарядить энергией и, наконец-то, подтянуть фигуру.

А так ли полезны эти тренировки вообще?

В целом да. Всем известно, что спорт (в разумных количествах) укрепляет организм и продлевает жизнь. Регулярные физические нагрузки способны отдалить наступление старческой слабости (а у некоторых она наблюдается уже после 35 лет), поэтому их вполне можно считать лекарством от многих болезней.

Окей, а с чего начать, если я новичок?

Для начала нужно выбрать тот вид физических нагрузок, который будет нравиться именно вам. Занятия в тренажерном зале, кардио-силовые тренировки или воздушные направления — разные категории фитнеса позволяют быстрее достигнуть желаемых результатов.

Главное, помните: никто из нас не рожден только для тяги штанги или гимнастики в гамаках, а потому пробуйте разные виды направлений, сочетайте их и находите свои любимые занятия.

Кстати, в фитнес-клубе GOLDFLEX вы можете записаться на гостевой визит и совершенно бесплатно посетить пробную тренировку по любому направлению*.

А можно все посмотреть?

Если вы еще не ориентируетесь во всем многообразии видов фитнеса, этот ликбез специально для вас.

Понимание, что такое занятия в тренажерном зале, у многих уже есть. Однако до сих пор в умах кочует мнение, что «тягание железа» может превратить изящные женские формы в мужицкие «бицухи», а потому «тренажерка» — только для мужиков. На самом деле это далеко от истины. Ведь упражнения, которые вы делаете в тренажерном зале, включают не только жим лежа, а еще кардионагрузки и работу с собственным весом. При правильном питании и сочетании силовых программ уже через месяц вы начнете видеть результаты, а к лету — приобретете красивую атлетическую фигуру.

Кардио-силовые направления также отличаются большим разнообразием: сюда входит и занятия с использованием специальных петель TRX, и кардио в сочетании с растяжкой, и упражнения для сжигания жира, а также тренировки для развития силы и выносливости. Каждое из этих направлений требует определенного уровня физической подготовки, но многие из них подойдут даже новичкам.

Что касается воздушных направлений, они включают в себя аэройогу и аэростретчинг, полотна и воздушную гимнастику в гамаках. Хотите поймать ощущение полета, небывалой легкости и контроля над каждым мускулом тела, тогда обязательно попробуйте воздушный фитнес.

Отдельно хочется рассказать про такое танцевальное направление как стрип-пластика. Это сочетание аэробики и танца, отличающееся особой грациозностью и эротизмом. Но не путайте со стриптизом, цель которого — обнажиться перед публикой! Стрип-пластика — это тип аэробики с оттенком театрализованного представления, магии танца и флирта. Такие тренировки помогают раскрепостить тело, почувствовать себя желанной и забыть о своих комплексах. А еще они дарят спортивную и стройную фигуру без лишних килограммов. Причем, для занятий стрип-пластикой возраст, внешние данные, изначальные параметры фигуры и прочее не имеет значения. Главное — желание почувствовать сексуальность и грацию своего тела.

Даже если вы с удовольствием занимаетесь в тренажерном зале или активно прыгаете на степах, не забывайте о стретчинге. Об этом вам скажет любой грамотный тренер. Стретчинг, который в простонародье называют «растяжкой», растягивает мышцы и связки, насыщает их кислородом, помогает избежать травм во время интенсивных тренировок и делает тело более подвижным. Этот вид занятий рекомендуется и мужчинам, и женщинам, даже возрастным или с начальной физической подготовкой.

Какое бы направление фитнеса вы ни выбрали, главное, помните, что каждый вид физических нагрузок имеет свои противопоказания. Поэтому предварительно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом и фитнес-тренером, чтобы не навредить собственному здоровью.

Сколько надо тренироваться?

Ответ на этот вопрос зависит от вида физических нагрузок, которыми вы занимаетесь. Но если вы все же хотите услышать какое-то правило, то запоминайте.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует:

— не менее 150 минут в неделю нагрузок умеренной интенсивности (танцы, аэробика или быстрая ходьба);

— не менее 75 минут в неделю нагрузок высокой интенсивности (бег, сжиросжигательная тренировка);

— не менее двух раз в неделю — силовые упражнения.

Если вы немного перевыполняете эту норму — ничего страшного, главное, чтобы вы себя хорошо при этом чувствовали.

Если до нормы не дотягиваете — не расстраивайтесь: всегда есть возможность наверстать упущенное. Двигаться (даже мало) в любом случае лучше, чем не двигаться совсем.

Один за всех или все за одного?

По количеству человек на каждом занятии тренировки можно разделить на групповые, занятия в мини-группах, сплит-занятия и индивидуальные.

Какие занятия подойдут именно вам?

Если у вас уже есть опыт занятия фитнесом, вы уверены в правильности выполнения упражнений и умеете дозировать нагрузку, то смело можете посещать общие групповые занятия.

Если наличие большого количества занимающихся с вами людей смущает, можно выбрать занятия в мини-группах по 3-5 человек. Это отличное сочетание группового занятия с индивидуальным подходом.

Хотите заниматься в паре? Тогда ваш вариант — сплит-тренировка. Она проводится для двух человек под руководством тренера. Ходите с подругой или любимым человеком — такой вид занятий позволит прекрасно провести время вместе и мотивировать друг друга на достижение цели. Еще Cплит-тренировка позволяет сэкономить на персональном тренере.

Ну а если вопрос достижения максимального результата гораздо важнее вопроса экономии, не раздумывая отправляйтесь к персональному тренеру. При такой тренировке опытный инструктор контролирует каждое ваше движение, объясняет тонкости и преимущества каждого упражнения, составляет план питания и помогает дойти до устойчивого результата. Персональные тренировки также рекомендуются тем, кто имел травмы и растяжения в прошлом.

А детей куда?

Распространенная ситуация особенно в выходной день: родители хотят пойти в спорт-зал, но детей на это время оставить не с кем. В фитнес-клубе GOLDFLEX этот вопрос решили с двойной пользой. Пока взрослые совершенствуют свое тело, для детей каждую субботу проводятся занятия по фитнесу (11.00) и растяжке (13.00). На занятия по фитнесу приглашаются ребята от 3,5 лет. Тренировки, адаптированные для детского организма, проводит детский инструктор Алина Ахмадеева, мастер спорта по спортивной гимнастике, выпускница ЮУрГу и УралГУФК, имеющая более чем трехгодовалый опыт работы с детьми.

Кстати, для держателей абонементов GOLDFLEX тренировка по детскому фитнесу идет в подарок. Для остальных посетителей детские тренировки обойдутся по 100 рублей за занятие!

Согласитесь, прекрасная возможность оторвать детей от гаджетов и привить им любовь к спорту.

Красивая фигура с выгодой для кошелька

Для студентов и тех, кто привык заниматься в определенное время, в GOLDFLEX разработаны специальные программы. Узнать подробности и забронировать выгодный абонемент можно на сайте клуба.

Фитнес-клуб GOLDFLEX — это:

— 700 квадратных метров фитнеса с потолками в 4,2 метра;

— два уютных зала для групповых занятий: фитнес зал с панорамными окнами и воздушный зал с волшебной атмосферой полета;

— тренажерный зал площадью 280 квадратных метров с тренером-куратором;

— каждая раздевалка, оборудованная душевой, финской сауной, будуаром;

— chillout-зона, чтобы отдохнуть после тренировки за чашечкой кофе;

— мощная система вентиляции во всех помещениях;

— солярий и массажный кабинет;

— DJ-сеты каждый будний вечер.

Хватит расстраиваться из-за фигуры и откладывать новую жизнь на следующий понедельник! Сделайте первый шаг к вашему счастливому лету уже сейчас.

Влюбляйтесь в спорт на Салавата Юлаева 29 В.

* Кроме персональных тренировок.

Фитнес-клуб GOLDFLEX

г.Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 29 В;

Тел.: (351) 223-24-33;

goldflexfitness.ru

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