Будущее онлайн-общения: уральские программисты выступили в Москве на встрече разработчиков диалоговых систем и чат-ботов

28 февраля компания «Интерсвязь» выступила на встрече пользователей и разработчиков открытой библиотеки для обработки естественного языка. Конференция прошла в рамках Недели искусственного интеллекта на базе Физтехпарка Московского физико-технического института. В рамках мероприятия были обсуждены перспективы развития нейросетей и искусственного интеллекта при работе с текстами. С этой технологией уже сейчас взаимодействуют миллионы клиентов таких компаний, как «Интерсвязь», «Сбербанк» и «Додо пицца» и др.

Ключевая разработка — это общедоступный фреймворк для построения диалоговых систем с открытым исходным кодом. На его основе строятся модели распознавания, генерации и обработки текстов. Благодаря подобным технологиям работают чат-боты, текстовые «помощники» и диалоговые меню, которые встраиваются в любые сайты или мобильные приложения. Оформить заказ, получить обслуживание, проконсультироваться — привычные действия в Сети для всех пользователей современных технологий. Сегодня с этими сервисами сталкивается каждый человек ежедневно. «Интерсвязь» стала первой компанией на Урале, внедрившей технологию DeepPavlov в массовое обслуживание клиентов, и демонстрирует высокие результаты в ее усовершенствовании.

— Внедрение новых технологий позволяет сейчас регулярно обновлять нейросетевые модели в чат-боте за считанные минуты, гибко учитывать запросы по новым активно развивающимся продуктам и услугам, например, по «Умным домофонам». При этом новые модели позволяют машине в 85% случаев верно понимать смысл описанной клиентом проблемы, что для свободного разговорного формата коммуникации является очень хорошим результатом. Следующим шагом развития системы будет являться оперативное проведение консультаций без оператора в несколько шагов, постоянное расширение перечня тем и улучшение ответов интеллектуального помощника, — делится директор департамента искусственного интеллекта компании «Интерсвязь» Дмитрий Ботов.

По словам экспертов, уже сейчас процент взаимодействия потребителей и компаний в чатах превышает процент голосового. Такая тенденция существует, потому что люди хотят получать ответ за минимально возможное время. Новые разработки помогают этого достигнуть. Именно поэтому предприятия вкладывают большие средства в разработку подобных сервисов и полностью меняют привычный порядок обслуживания, чтобы клиенты получали максимальный комфорт.

Напомним, что компания «Интерсвязь» еще два года назад внедрила в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» помощника Еву, которая общается с пользователями, решает обращения в техническую поддержку и обрабатывает заявки.

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