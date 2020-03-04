В Челябинске за кортежем градоначальницы гонялись трактора

Улица Дзержинского, 97б — длинный многоэтажный дом на гостевом маршруте в Ленинском районе. У фасада — толстая корка льда, по которой пешеходы ползут, как альпинисты на Эверест: высчитывая каждый шаг, чтобы не упасть. Здесь — первая остановка объезда главы города Натальи Котовой. Градоначальница в сопровождении журналистов побывала на адресах, которые подсказали сотрудники СМИ, чтобы посмотреть, как обслуживаются тротуары. Мы же тоже каждый день пешком ходим по улицам, поскальзываемся, падаем.

Глава города в одном автобусе с журналистами отправилась в объезд.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТВЕТСТВЕННЫХ МНОГО, РЕЗУЛЬТАТ — НОЛЬ

— Во дворе дома передвигаться можно. По крайней мере, там лучше, чем со стороны улицы, — сообщил Наталье Котовой встречный пешеход пенсионер Анатолий Ручкин.

Местный житель Анатолий Ручкин боится поскользнуться и упасть. Чистить пешеходные дорожки нужно лучше.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ответственность за состояние улицы несут несколько организаций и структур. Во-первых, подрядчик по уборке улиц. Его зона — дорога и смычка ее и тротуара. Тротуары обязаны содержать в порядке коммерческие структуры, чьи офисы и магазины расположены на первых этажах зданий. Есть еще подрядчики, которых нанимают администрации районов. Но у семи нянек, как известно, дитя без глазу! Уборщиков много, а тротуаром никто не занимается.

На улице Вагнера, у школы-интерната утоптанная в снегу тропка не обработана подсыпкой. Заботиться о тротуаре, прилегающем к учебному заведению — задача администрации Ленинского района.

Третий пункт — Копейское шоссе, 58. Справа от ТРК «Алмаз» на Копейском шоссе — непонятный рынок. Полупустое пространство, закрытые киоски. Кто-то из журналистов опознал один из ларьков: раньше он стоял на другом адресе.

Полупустая территория у ТРК "Алмаз": собственник обязан привести ее в порядок. Иначе землю власти используют по другому назначению.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поручение Натальи Котовой — разобраться, законно ли установлены павильоны. Если законно, почему пространство заброшено. Если разрешения на использование земельного участка нет, нужно оформлять уведомления на демонтаж.

УБОРКА НАПОКАЗ

В Центральном районе к микроавтобусам с градоначальницей и журналистами присоседилась уборочная техника подрядчика. У дома № 70 по ул. III Интернационала трактор, ударно орудуя ковшом, начал сгребать в кучу обломки льда, подтаявший снег, грязь.

К дому у областного суда срочно пригнали трактор. Эй, ухнем!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая остановка — многоэтажка по ул. Витебской, 5. Обледенелый тротуар, нечищеный дворовый проезд. Не успела глава города осмотреться, как к дому на всех парах подкатили три уборочных машины: большой трактор, трактор поменьше и маленький тракторишка. С места в карьер техника включилась в уборку.

И на ул. Витебскую уборочная техника примчалась на всех парах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что ж, придется подрядчикам держать технику с заведенными моторами: Наталья Котова предупредила, что этот объезд — не последний. А еще лучше — добросовестно исполнять свои обязательства по контракту.

Прямая речь

Глава Челябинска Наталья Котова:

— Мы не заканчиваем, поездки будут повторяться. В этом году нам удается добиться от подрядчиков лучшего качества уборки, чем в прошлом году, нарекания от горожан есть. При поддержке губернатора Алексея Текслера мы сменили подрядчика, на содержание улично-дорожной сети были отправлены большие, чем прежде, средства.

Осенью главы районов и Управление дорожного хозяйства получили поручение разделить территорию города так, чтобы в уборке не было «белых пятен». Но поручение было выполнено не до конца. Например, осталась вне контрактов на содержание улица наркома Малышева. Пока там нет дороги в капитальном исполнении, но, в таком случае, дорога относится к категории поселковых: их нужно очищать от снега, подсыпать, грейдировать. Сейчас учитываем все эти дороги, чтобы обслуживать.

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