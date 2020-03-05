«Химия» Скудры и уход Демченко: 10 вопросов о провальном сезоне челябинского «Трактора»

— От лица всего клуба хотел бы извиниться перед всеми за прошедший сезон, за то, что не удалось выполнить все намеченные планы. Команда не смогла выйти в плей-офф и побороться за высокие места в Кубке Гагарина, — с этого начал оценку прошедшего сезона первый заместитель генерального директора ХК «Трактор» Евгений Иванов.

Евгений Иванов и главный тренер клуба Владимир Юрзинов провели встречу с прессой. Корреспонденту КП-Челябинск удалось получить ответы на злободневные вопросы болельщиков.

Владимир Юрзинов пришел в разгар провального сезона. Фото: ХК «Трактор»

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЮРЗИНОВ?

Евгений Иванов:

— Пока ничего не можем сказать по этому поводу. Контракт у Владимира Юрзинова до 30 апреля 2020 года. Пока мы не ведем переговоров ни с новыми тренерами, ни с новыми игроками. Все движения в этом направлении начнутся с мая месяца.

О ПРИЧИНАХ ПРОВАЛА

Евгений Иванов:

— На старте сезона был тяжелый период. Много травмированных. Плюс ошиблись с селекцией. Многие игроки не оправдали доверия. Общая проблема — не смог хорошо сыграть наш первый номер Василий Демченко. После того, как пришел финский специалист Ари Мойсонен дела пошли. Много хороших игр провели и Галимов и Федотов. По поводу увольнения в начале сезона Скудры могу сказать, что он просто не подошел команде. Появились какие-то чрезмерные эмоции в раздевалке, и «химия» нарушилась.

Преданные болельщики до конца верили в команду. Фото: ХК «Трактор»

Владимир Юрзинов:

— Непросто начинать работать с командой фактически в середине сезона. В ноябре-декабре не хватило стабильности. С января вроде дела пошли, а в конце сезона игра вообще стабилизировалась. Сезон неудачный — никто не отрицает. Успели выскочить с последнего места. Но заложили неплохую основу на следующий сезон.

О ЛЕГИОНЕРАХ

Евгений Иванов сообщил, что лучшие иностранные игроки остаются в команде и контракты с ними не разрывают. Это Ник Бэйлен, Томаш Гига и Лукаш Седлак.

О ФИНСКИХ ПЛОЩАДКАХ

С нового сезона «Трактор» будет играть на «укороченных» финских площадках размером 28 на 60 метров. По ширине это на два метра меньше той, что была в арене «Трактор» в этом сезоне. Новая коробка будет смонтировала уже во второй половине июля. Другой вопрос, что делать с лишними двумя метрами, поскольку зрительские ряды «отодвинутся» от площадки на целый метр. В клубе решили посоветоваться с другими аренами — как там справились с этой задачей.

О ПОСЕЩАЕМОСТИ

Евгений Иванов:

— В этом сезоне среднее количество зрителей на играх 6405 человек. Это более 85,4%. Да, в прошлом сезоне было чуть больше. Но в этом сезоне, отличие от прошлого, был электронный учет всех, кто заходит на арену, так, что цифры честные.

Статистика посещаемости не такая высокая, как в том сезоне. Зато честная.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ И ЗАРАБОТАЛИ

На днях телеграм-канал о спорте Igor Zhukov Life опубликовал доходы и расходы клуба при «магнитогорской» команде и при новом руководстве. Вот некоторые из них:

«Трактор» завершил сезон челябинским дерби. Фото: ХК «Трактор»

Евгений Иванов:

— Билетов и абонементов в этом сезоне продали больше на 3,5 млн рублей. Что касается продажи еды, напитков, атрибутики, то этими вопросами занимались арендаторы. Цифр на этот счет пока нет.

Кстати, на пресс-конференции также сообщили, что в следующем сезоне несколько изменится билетная программа «Трактора», а также работа точек общепита в ледовой арене.

О БЮДЖЕТЕ

По словам Евгения Иванова, бюджет команды на будущий сезон останется прежним. По неофициальной информации, речь идет о сумме более 1 млрд рублей, — Прим ред.).

— Те деньги, которые есть у команды нужно тратить максимально эффективно и с пользой для результата. Что касается потолка зарплат в КХЛ на уровне 900 млн. рублей, то в руководстве «Трактора» считаю, что это несколько уровняет шансы клубов (пока зарплатная ведомость «Трактора» порядка 700 млн. руб. — Прим. ред.), — отмечает Иванов.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ

Евгений Иванов:

— До конца апреля все тренируются, в том числе, и по индивидуальным графикам. Что касается изменений в составе, то тут важно одно — если кого-то брать, то такого игрока, чтобы был эффект. По поводу останутся в команде Глинкин и Попов ничего пока не могу сказать. Идут переговоры.

Лукаш Седлак стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков. Фото: ХК «Трактор»

Владимир Юрзинов:

— Что касается усиления команды, в том числе, и челябинскими игроками, то моя позиция здесь четкая: нужно брать ребят по спортивному принципу. Если игрок конкурентоспособный, показывает себя в другой лиге, то попадает в основу «Трактора». Вопрос по главному тренеру открыт, поэтому и состав команды пока неясен. Рано говорить, сколько останется, сколько уйдет.

ОБ АГЕНТЕ НИКОЛАЕВЕ

Евгений Иванов:

— По поводу истерии, что часть игроков от агента Николаева — это, на мой взгляд, чистой воды провокация. Из 1000 с лишним игроков КХЛ примерно 400 — его «подопечные». Фактически, каждый третий хоккеист. Это лучшее агентство в стране, которое выбирают сами игроки.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РУКОВОДСТВЕ

Евгений Иванов:

— С 31 января на должность генерального директора назначен Иван Савин. Это в прошлом опытный, известный игрок, который имеет и опыт руководящей работы. Борис Видгоф остается на должности вице-президента. В его обязанности входят, в том числе, и финансовые вопросы. Могу сказать, что Борис Ефимович всегда открыт для прессы. Он сам говорит, что были совершены ошибки, и в этом есть и его вина.

КСТАТИ

6 и 7 марта в ледовой арене «Трактор» пройдет два масштабных мероприятия для владельцев абонементов и болельщиков — TRAKTOR NIGHT и «Матч всех звезд» с участием болельщиков клуба (подробнее)

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