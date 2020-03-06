Новое жилье приобретут 67 сельских семей в Челябинской области

В Челябинской области 19 многодетных сельских семей, а всего 67 семей работников предприятий АПК, фермеров и сотрудников бюджетных учреждений в сельской местности улучшат жилищные условия с помощью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В общей сложности 98 млн. рублей будут перечислены им на личные счета до конца апреля. Государственная поддержка способствует повышению комфорта бытовых условий сельских жителей и закреплению специалистов в базовых сферах деятельности на селе.

Фермер Анатолий Сапронов приехал в Россию из Казахстана. Вначале семья жила в Екатеринбурге, затем — в Челябинске, а с 2018 года обосновалась в селе Долгодеревенское Сосновского района. Открыл свое дело — производство кормов для домашней птицы (изготовление премиксов), так как уже имел опыт в этом направлении. Окончил школу фермеров на «Территории бизнеса», организованную Фондом развития предпринимательства.

— Из-за расходов на транспорт цех в Челябинске пришлось закрыть, — рассказывает Анатолий, — но сегодня уже нашли участок, помещение на въезде в Долгую. Весной начнем ремонт. Мы с женой Светланой сами родились на земле, и хотим, чтобы и дети все умели делать руками, чтобы в жизни не пропали.

Вместе с женой занялись еще одним видом деятельности — открыли свой цветочный киоск, планируют выращивать рассаду, саженцы. До сих пор мешало только одно — стесненность в квадратных метрах. Два года назад подали документы на участие в программе, а в прошлом году в семье родился четвертый сын. Его рождение приблизило семью к получению социальной выплаты.

— До сих пор не верим, что это случилось, ведь всегда думаешь, что такое возможно с кем-то, а не с тобой. Конечно, очень рады. Мы уже хотели вновь переезжать на квартиру, но теперь будем подбирать новый дом, — говорит Светлана Сапронова.

5 марта в Доме культуры села Кременкуль Сосновского района состоялось торжественное вручение свидетельств на получение социальных выплат участникам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». С радостным событием получателей долгожданных документов поздравили заместители губернатора Станислав Мошаров и Евгений Голицын, главы Сосновского, Уйского, Варненского, Кизильского, Красноармейского, Увельского, Чесменского и Кунашакского районов.

Значение программы для комплексного развития сельских территорий подчеркнул министр сельского хозяйства Алексей Кобылин:

— С 2003 года в нашей области с помощью социальных выплат жилищные условия улучшили 2014 человек. В этом году средств из областного бюджета было выделено больше, чем в предыдущие годы, но и цены на жилье тоже подросли. У нас почти 700 человек стоят в очереди по этой программе, и мы стараемся, чтобы количество семей, которые ежегодно пользуются господдержкой, не уменьшалось. Программа доказывает: наши люди, наши специалисты нужны стране и региону.

Роль программы в сбережении трудовых ресурсов подчеркнул глава Сосновского района Евгений Ваганов:

— В нашем районе в этом году социальные выплаты получат 12 семей — работники птицефабрики «Равис», предприятия «Заря» и фермеры. С 2003 года выплаты получили 137 семей Сосновского района.

Исполняющий обязанности главы Кунашакского района Рамиль Вакилов вместе с управляющим директором компании «Здоровая ферма» Владимиром Степановым дополнительно вручили двум получателям социальной выплаты муниципальные сертификаты номиналом 20 тысяч рублей на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы. Всего в районе в 2020 году такие сертификаты получат 18 сельских семей.

Расчет социальной выплаты осуществляется исходя из количества членов семьи и стоимости квадратного метра в регионе, утверждаемой по специальной методике областным министерством сельского хозяйства. Чем больше детей в сельской семье — тем короче очередь. В этом году социальные выплаты получили 19 многодетных сельских семей. В расчете на одну семью выплаты составляют от 1 млн. до 2,8 млн. рублей.

В 2020 году в государственную программу комплексного развития сельских территорий включены и новые направления. Это сельская ипотека, строительство и ремонт социальных объектов: клубов, спорткомплексов и объектов инфраструктуры (котельных, дорог, газопроводов в привязке к жилищной застройке или социальному объекту).