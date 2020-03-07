2020-03-07T10:26:23+03:00
Спорт

Челябинские эксперты назвали 5 самых опасных видов спорта

«Комсомолка» вместе со специалистами предостерегает южноуральцев от травм и дает полезные советы
Алексей МИКУШИН
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Сноуборд не каждый может освоить.Сноуборд не каждый может освоить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В список экстремальных входят более 50 видов спорта. Но сегодня мы остановимся на пятерке самых опасных зимних.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ: НАЧИНАЙТЕ ДОМА

Казалось бы, ничего сложно: встал на лыжи и сиганул вниз по склону. Но инструктор по горным лыжам из Миасса Михаил Сирин предостерегает:

- Готовиться к спускам нужно дома. Выполняйте физические упражнения – подкачивайте ноги, спину и руки. Хорошенько разминайтесь перед спуском. Возьмите пару уроков у инструктора. Это не дорого, но необходимо.

Лучше для таких полетов взять парашют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучше для таких полетов взять парашют.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не рвитесь сразу на сложные спуски и туда, где много людей – там шанс столкнуться возрастает. Покатайтесь сначала с малых горок.

Об экипировке. Сейчас очень много всего полезного. Панцири-«черепашки» на корпус тела. Есть надувная защита, где клапан открывается при падении. На защиту денег не жалейте.

СНОУБОРД: ПОПРОСИТЕ ВАС… ТОЛКНУТЬ

Михаил Сирин справедливо замечает, что зафиксировать ноги на одной и двигаться корпусом вперед и боком непросто - все это требует длительного привыкания.

Начните с самых пологих склонов. И не торопитесь покупать сноуборд и снаряжение в магазине. Это недешево. Возьмите в прокат. Попробуйте. Покатайтесь сначала с одной пристегнутой ногой. А второй отталкивайтесь.

Сноуборд не каждый может освоить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сноуборд не каждый может освоить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выберете ногу, которая у вас ведущая. Просто попросите кого-нибудь толкнуть вас: какая нога первая вылетит вперед, ту и пристегивайте впереди по ходу движения.

По опыту скажу, что через пять-шесть часов занятий что-то начинает получаться.

Сноубордисты при падении чаще всего травмируют копчик, плечевые суставы, позвоночник, запястье и колени. Поэтому экипировка обязательна.

ВАТРУШКИ БЕЗ ТОРМОЗОВ

Дети, да и взрослые без ума от этого развлечения. Но штука эта опасна, ведь она практически неуправляема. Именно поэтому некоторые горнолыжные курорты отказались от проката ватрушек.

Трасса для ватрушки должна быть правильной. Фото: Евгении ГУСЕВОЙ.

Трасса для ватрушки должна быть правильной. Фото: Евгении ГУСЕВОЙ.

- Главное здесь - спуск с горы должен быть без всяких кочек, трамплинов и препятствий. По краям никаких камней и деревьев. То и дело люди ломаются и гибнут при столкновениях, вылетая с трассы, - делится наблюдениями Михаил Сирин.

КОНЬКИ ПО РАЗМЕРУ

Тренер-преподаватель хоккейной спортшколы «Трактор» Виктор Перегудов за свой более, чем 50-летний опыт всего насмотрелся:

- На катке и дети и взрослые чаще всего получают травмы, подвернув ногу. Это вывихи, разрывы сухожилий, мышечных тканей. Не менее серьезны – травмы колена с повреждением мениска и крестообразных связок.

Загляделся и - упал! Фото: Евгения Гусева.

Загляделся и - упал! Фото: Евгения Гусева.

Можно не исполнять никаких особых элементов, а просто упасть на лед. Снимаешь защиту, а там отек, гематома.

Советую: выбирайте коньки по размеру. Если где-то давит, то ни к чему хорошему это не приведет. Особенно важно не упасть в первую минуту выхода на лед, когда ноги еще не привыкли к скольжению.

Первый уроки на коньках ЗДЕСЬ >>

СНЕГОХОД – НЕ ИГРУШКА

Снегоход – опасная игрушки, эта техника ошибок не прощает. Челябинец Евгений Севастьянов уже больше 10 лет «колесит» на таких машинах по Уралу. Вот несколько советов от бывалого:

- Забудьте, что вы умеет управлять автомобилем или мотоциклом. Снегоход – это совсем другая штука. Начинайте самостоятельно кататься на ровном поле. Начинайте с малых скоростей. Да и потом лучше не гонять. Под снегом, вокруг может быть масса препятствий: ветки, деревья, заваленные снегом бугры, канавы, лед. Все это может выбить из седла и бросить человека на земь.

Самоуверенность при управлении «снегомашиной» не нужна. Здесь рулит только опыт. Так что начинайте с опытным водителем. И никогда не забывайте про шлем, очки и одежду, что защитит вас от ветра.

КОММЕНТАРИЙ

«Для начала надо быть трезвым!»

— Один из первых советов по безопасности — как минимум быть трезвым, — говорит заведующий отделением скорой медицинской помощи челябинской клиники «Источник» Николай Держинский. — Занимайтесь спортом там, где вам могут оказать первую медицинскую помощь. Медики должны быть в горнолыжных центрах. И у вас всегда должны быть под рукой контакты медклиники.

Экстремалу бутылка не нужна, у него адреналин и так через край! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экстремалу бутылка не нужна, у него адреналин и так через край!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При любой травме постарайтесь согреть человека, дать ему теплого напитка. А на место ушиба приложите холод. И не продолжайте заниматься спортом сразу после получения травмы, можете нанести себе еще большее повреждение.

Не занимайтесь спортом активным отдыхом, если у вас не залечена старая, поскольку возможна повторная травма.

Кстати, разрыв передней крестообразной связки, у женщин происходит в четыре раза чаще, чем у мужчин. Причина в гормональном фоне и конституции.

Всегда соблюдайте все правила, ведь все инструкции написаны кровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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