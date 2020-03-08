2020-03-08T08:31:37+03:00
Спорт

Дружеская ничья: «Трактор» завершил сезон «Матчем всех звезд» с болельщиками

Приз зрительских симпатий вручили Лукашу Седлаку (фото)
Алексей МИКУШИН
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В Челябинске на "Матче всех звезд" ловили рыбу.В Челябинске на "Матче всех звезд" ловили рыбу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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6 и 7 марта на хоккейной арене разворачивались фанатские страсти. В первый день прошла вечеринка для владельцев сезонных абонементов TRAKTOR NIGHT: три десятка игроков «Трактора» общались с болельщиками в интерактивных зонах, а позже вышли на лед — на сеанс массового катания.

Антон Глинкин почувствовал себя игроком в американский футбол. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антон Глинкин почувствовал себя игроком в американский футбол.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне женского праздника состоялся «Матч всех звезд» с болельщиками. Это традиционная игра больше напоминает шоу. Так было и в этот раз. Игроки, вышедшие на площадку в ретро-форме, посоревновались в бросках на точность, силу, в пробитии буллитов. А во время матча голкиперы решили стать полевыми игроками, вступив в борьбу за шайбу. Кстати, в каждой из шести пятерок болельщиков играли по два хоккеиста «Трактора». А сама игра завершилась дружеской ничьей — 14:14. После сирены болельщики и зрители вышли на лед для общего фото на память.

Ну, как обойтись без шуточных драк? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ну, как обойтись без шуточных драк?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также клуб черно-белых огласил итоги лотереи, победители которой получили в подарок клюшку, игровой свитер и абонемент на следующий сезон.

Дети с удовольствием становились вратарями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети с удовольствием становились вратарями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед началом матча Приз зрительских симпатий сезона 2019-2020 от болельщиков получил лучший бомбардир «Трактора» чешский легионер Лукаш Седлак. Кстати, в истории приза, который вручается с 1999 года, это четвертый легионер, получивший эту награду. До Лукаша приз получали Майкл Гарнетт (2011/2012), Петри Контиола (2012/2013) и Дерон Куинт (2015/2016). Седлак в этом году обновил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон — 23.

Ник Бэйлен яростно тянул канат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ник Бэйлен яростно тянул канат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, в этом сезоне «Трактор» не выполнил поставленной задачи выхода в плей-офф, заняв предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ. А после окончания чемпионата руководители команды ответили на вопросы журналистов.

Судью в знак уважения катали на кресле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Судью в знак уважения катали на кресле.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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