В микрорайоне «Академ Риверсайд» открылся долгожданный детский сад

Глава региона побывал в новом детсаду в микрорайоне «Академ Риверсайд» и собрал на совещание застройщиков.

Высотки «Академ Риверсайда» настолько типичны, что глазу не за что зацепиться: многоэтажки с чахлыми кустиками на газонах у подъездов. Несколько детских площадок.

И даже эти обязательные элементы благоустройства новоселы выбивали у компании-застройщика с боем. Строить многоэтажки куда выгоднее, чем обеспечивать новоселов комфортной средой.

Словом, прежняя история «Академ Риверсайда» про то, как «не надо делать».

Но этому порядку пришел конец.

«ЭТОТ САДИК ЛУЧШЕ»

Первый садик в «Академе» по ул. Молодогвардейцев, 72 открыли на днях. Здешние мамочки лучше любого ревизора мониторили стройку. Возить детишек в сады в другие районы было очень сложно.

— Двухгодовалого сына Сашу я возила в садик в поселок Аэропорт — только там было место. Вставать приходилось в пять утра: пока ребенка добудишься, пока завтраком накормишь, оденешь, — рассказывает жительница «Академа» Татьяна Сергеева. — И путь домой вечером тоже был тяжелым.

Жительница "Академа" Татьяна Сергеева возила сына в садик поселка Аэропорт: каждый день - полтора часа в дороге. Сейчас сад в пяти минутах от дома. Фото: gubernator74.ri

Сейчас новый сад в пяти минутах ходьбы от дома Татьяны. Семья привыкает к комфорту, который по современным принципам комплексной застройки территорий должен быть обязательным условием.

На неделе губернатор Алексей Текслер побывал в новом садике, поговорил с родителями, с детишками.

Рассчитанный на 290 мест, садик вышел отличным. Цена вопроса — 162 млн руб. Шесть групп из двенадцати примут ребят возрастом от полутора до трех лет. Здесь самое современное развивающее оборудование, своя студия звукозаписи, комната релаксотерапии. А на улице — удобные участки для прогулок.

Дети встретили главу региона веселой песней. А потом, как эксперты, поделились своим мнением о садике.

— Одна девочка сказала, что раньше ходила в другой садик, и этот сад лучше, — улыбается Алексей Текслер. — Это самая важная оценка. Мы, взрослые, судим субъективно, дети же оценивают все только объективно.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОЙТИ В НОВУЮ ШКОЛУ

Из детского садика губернатор направился на площадку, где осенью 2022 года должна появиться школа на 1100 мест.

Подрядчиком важного заказа стала фирма «Стройдом». По контракту объект должен быть сдан в четвертом квартале 2022 г. Деньги поступят по федеральному проекту «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Цена вопроса — более 900 млн руб.

Обращаясь к представителю подрядчика, Алексей Текслер подчеркнул огромную ответственность, возложенную на него. Сдать школу нужно не в четвертом квартале 2022 года, как указано в контракте, а к 1 сентября. Чтобы в День знаний дети сели за парты:

— Район давно нуждается в образовательном учреждении. Сделать нужно так, чтобы нам было не стыдно взглянуть в глаза жителям, — сказал Алексей Текслер, обращаясь к подрядчику.

Всего же для обустройства «Академа» в микрорайоне построят четыре детских сада и две школы.

УРОК НА БУДУЩЕЕ

После в резиденции губернатора состоялось совещание по вопросам жилищного строительства в регионе. К разговору пригласили министров и глав некоторых муниципалитетов.

Почему в огромном микрорайоне «Академ Риверсайд», где построено 600 тыс. кв. метров жилья, не было ни садика, ни школы?

На этот вопрос губернатора министр строительства Виктор Тупикин развел руками: в областном бюджете денег раньше не закладывали. Бизнесу выгодно строить высотки, а не школы и садики. «Урок на будущее всем», — заметил губернатор.

Есть дисбаланс между объемами возведенного жилья и построенными садиками, школами, поликлиниками, например, в Чурилово, в микрорайроне «Парковый-2». В этих районах, как подчеркнул на совещании заместитель главы Челябинска Владимир Шамнэ, не сформирована комфортная среда проживания. Главная причина неэффективности освоения площадок — отсутствие комплексного подхода.

— Яркий пример такой застройки — история Краснопольской площадки. На проектируемые 1 млн 290 тыс. кв.?м жилья и планируемое население в 90 тыс. человек построен только один детский сад. Он введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, — пояснил Шамнэ. — В микрорайоне нет никаких социальных объектов, нет отдела полиции, нет спортивных объектов. Есть проблема со строительством дорог. Для изменения дисбаланса застройки идут активные переговоры с собственниками земли, застройщиками.

ИСКЛЮЧЕНИЯ СТАНУТ ПРАВИЛАМИ

В отдаленном микрорайоне «Парковый-2» строится садик, в ближайшее время будут проектироваться школа на 1100 мест и один детсад. Всего в «Парковом-2» будет три садика.

Удачные примеры грамотного освоения территорий есть. Например, на Северо-Западе есть микрорайоны «Александровский», «Ньютон», «Подсолнухи»; в Тракторозаводском районе — микрорайон «Яблочный». Такие исключения должны стать правилом.

Комплексная застройка - новый принцип работы строительных компаний в регионе. Фото: пресс-служба СК "Легион".

Комплексная застройка - новый принцип работы строительных компаний в регионе. Фото: пресс-служба СК "Легион".

Челябинская область пересмотрит требования к застройщикам.

«Хватит строить жилье без инфраструктуры и благоустройства! Это касается всех городов и районов области. Такой подход у нас работать не будет. Ждем перемен уже в ближайшее время», — сообщил губернатор в Инстаграме.

ВЫГОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

В регионе темпы ввода нового жилья несколько снизились. Об этом говорили на совещании в резиденции главы области.

— Объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2019 году, составил 1 млн 464 тыс. кв. м, что на четыре процента меньше, чем в 2018 году, — сказал губернатор.

Причина, по оценке минстроя области, — это переход с 1 июля 2019 г. от долевого строительства к проектному финансированию с использованием «эскроу»-счетов .

Изменилась динамика ипотечного кредитования: снижение составило чуть более 12%.

На 1 января 2020 года в области в стадии строительства возводится 417 многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн. кв. м, жилья. Это на шесть процентов меньше, чем на 1 января 2019 года.

По словам губернатора, темпы нужно увеличить на 20% по показателям национального проекта. И это не всегда вопрос к строителям. Это, как подчеркнул губернатор, вопросы платежеспособности южноуральцев. Будущих покупателей нужно привлекать выгодными ипотечными программами.

Например, на Южном Урале действует ипотека для многодетных семей по льготной ставке в 6% по ипотеке для многодетных семей. Уже выдано 800 кредитов, и внедрять программу нужно активнее, подчеркнул Алексей Текслер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— К сожалению, в Челябинске и в других городах нашей области опережающими темпами строится жилье, а инфраструктуры просто нет. В «Академ Риверсайде» возведен настоящий город, но до последнего времени не было садика, нет школы. Это, конечно, никуда не годится. Аналогичная ситуация в других районах Челябинска: «Парковом» и «Чурилово». Задача простая — комплексная застройка означает, что вместе с жильем должны возводиться социальные объекты. Ситуацию будем исправлять.

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Кроме того, власти планируют возвести в микрорайоне восемь школ, поликлинику, ФОК, отдел полиции