Форум «Умный город»: продолжается регистрация участников

Продолжается активная регистрация участников Форума «Умный город», который пройдет в Челябинске в сроки с 11 по 12 марта.

В рамках программы Форума впервые будет апробирован новый событийный формат — Воркшоп для муниципалитетов «От «Умного города к Цифровому региону».

Мероприятие пройдет в режиме деловой игры 11 марта с 12.00 до 19.00. В течение семи часов интенсивной работы участники воркшопа, погрузившись в процесс генерации цифровых проектов, попытаются создать универсальные коробочные решения Умного города в разных тематических блоках: управление городом, умный горожанин, ЖКХ, городская среда, общественная безопасность, туризм и сервис, экологическая безопасность, интеллектуальная транспортная экосистема.

Оценку качества разработанных решений будут проводить опытные эксперты в сфере Умных Технологий — 12 участников Экспертного Жюри, среди которых: Андрей Петров, руководитель программы Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив (г.Москва), Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов Уральского филиала ПАО «Мегафон», Михаил Сергеев, руководитель Челябинского филиала компании «Ростелеком», Эдуард Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь», Константин Колышницин, заместитель директора филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Челябинске и другие.

В мероприятии зарегистрировано 160 делегатов от администраций городов и районов Челябинской области и 75 отраслевых эксперта. Прием заявок для работы Воркшопе на сегодняшний день уже закрыт. Но продолжается регистрация на другие мероприятия Форума.

Форум «Умный город» начнет свою работу 11 марта в 9.00 и завершится 12 марта в 16.00.

В рамках форума состоится работа фокус-выставки с презентацией цифровых технологий и современных решений в сфере интеллектуализации процессов различных отраслей экономики.

Участие в мероприятии — строго по предварительной регистрации.

Посещение выставки организровано в свободном режиме.

Пройти регистрацию можно на сайте форума.

Подробная информация о Форуме «Умный город» — на официальном сайте мероприятия: