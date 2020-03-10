2020-03-10T11:22:08+03:00
Общество

«Бесхозных улиц быть не должно!»: жалоб на уборку в мэрию Челябинска стало в два раза больше

Наталья Котова поручила главам районов плотнее работать с подрядчиками
Ангелина ЗАКИРОВА
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Вечером - гололед, утром - каша. Фото автора.Вечером - гололед, утром - каша. Фото автора.
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По улицам хлюпает народ, черпая снежную жижу ботинками. На пешеходных переходах приходится перепрыгивать лужи, но при этом от дорог приходится держаться на расстоянии, чтобы не принять ледяной душ из-под колес авто.

- Пока идешь на работу, все ноги и штаны намочишь, – это самая частая жалоба от обычного челябинца в соцсетях.

Даже на проспекте Ленина нет сухого пятна, а что творится на периферии, подумать страшно. А ведь пару недель назад подрядчики хвастались закупкой мобильной снегоуборочной техники. Но вот сегодня в центре города наши читатели заметили только одну такую машину - на улице Воровского. И вот что написали:

- Тротуар она чистит, но ошметки мокрого снега летят прямо на газон, откуда это потом снова потечет уже с грязью.

Утром, 10 марта, во вторник прошло аппаратное совещание в администрации Челябинска. Главы районов как всегда отчитались: техника выведена, работа идет в штатном режиме.

На это руководитель аппарата городской администрации Валерий Смирнов заметил:

- В два раза увеличилось количество обращений в администрацию города по вопросам уборки дорог и тротуаров, - отчитался. – Люди говорят, в каких дворах убирать, на каких улицах. Часто фотографии присылают.

Главы районов прятали глаза напряженно молчали. Тогда к ним строго обратилась градоначальница Наталья Котова:

- Нужно сделать карту каждого района, чтобы выявить бесхозные территории. И надо определиться, кто будет их убирать, издать правовые акты, поставить конкретные сроки.

Глава города заметила, что жалобы людей не доходят до подрядчиков и те не в курсе, где нужно убирать прежде всего. А, значит, донести эту информацию до них должны главы районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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