«Бесхозных улиц быть не должно!»: жалоб на уборку в мэрию Челябинска стало в два раза больше
По улицам хлюпает народ, черпая снежную жижу ботинками. На пешеходных переходах приходится перепрыгивать лужи, но при этом от дорог приходится держаться на расстоянии, чтобы не принять ледяной душ из-под колес авто.
- Пока идешь на работу, все ноги и штаны намочишь, – это самая частая жалоба от обычного челябинца в соцсетях.
Даже на проспекте Ленина нет сухого пятна, а что творится на периферии, подумать страшно. А ведь пару недель назад подрядчики хвастались закупкой мобильной снегоуборочной техники. Но вот сегодня в центре города наши читатели заметили только одну такую машину - на улице Воровского. И вот что написали:
- Тротуар она чистит, но ошметки мокрого снега летят прямо на газон, откуда это потом снова потечет уже с грязью.
Утром, 10 марта, во вторник прошло аппаратное совещание в администрации Челябинска. Главы районов как всегда отчитались: техника выведена, работа идет в штатном режиме.
На это руководитель аппарата городской администрации Валерий Смирнов заметил:
- В два раза увеличилось количество обращений в администрацию города по вопросам уборки дорог и тротуаров, - отчитался. – Люди говорят, в каких дворах убирать, на каких улицах. Часто фотографии присылают.
Главы районов прятали глаза напряженно молчали. Тогда к ним строго обратилась градоначальница Наталья Котова:
- Нужно сделать карту каждого района, чтобы выявить бесхозные территории. И надо определиться, кто будет их убирать, издать правовые акты, поставить конкретные сроки.
Глава города заметила, что жалобы людей не доходят до подрядчиков и те не в курсе, где нужно убирать прежде всего. А, значит, донести эту информацию до них должны главы районов.
ИСТОЧНИК KP.RU