2020-03-10T13:55:07+03:00
Общество

В Челябинской области оборудовали сотую «Умную парковку»

Автолюбителям стало проще найти свободное место в центре города
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Лидер телекоммуникационного рынка компания «Интерсвязь» установила камеру на парковке перед «Челябинвестбанком» по адресу Площадь Революции, 8. Этот «умный» паркинг стал 100-м по счету в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город». Теперь автолюбителям стало проще найти свободное место в высоконагруженном центре города. На очереди обустройство «Умными парковками» дворов жилых домов.

Южноуральская IT-компания продолжает цифровизацию сферы транспорта в рамках проекта «Умный город Челябинск». Уже сейчас жителям области доступны такие сервисы, как «Умная остановка», «Умный автобус», «Улицы онлайн» и тд.

Напомним, что помимо поиска свободного места, «Умная парковка» помогает следить за автомобилем во время стоянки благодаря функции «Мониторинг автомобиля». Для этого в соответствующем меню мобильного приложения необходимо отметить на парковке машину и владельцу авто придет уведомление на смартфон в случае обнаружения подозрительной активности в непосредственной близости от объекта мониторинга или в случае его перемещения. По статистике разработчиков, уже сейчас сервисом ежедневно пользуются десятки тысяч автомобилистов, он не имеет аналогов в России и предоставляется бесплатно всем желающим, то есть им могут пользоваться не только абоненты компании «Интерсвязь».

На текущий момент «Мониторингом» оборудовано свыше 60 «Умных парковок» в УрФО. В планах разработчиков настроить эту функцию на всех интеллектуальных паркингах в ближайшие два месяца. Как правило, этот сервис доступен пользователям муниципальных городских парковочных пространств на площадях, улицах, территориях торговых центров и в других публичных местах. Но создатели сервиса не планируют ограничиваться этими территориями.

— Наверняка все привыкли пользоваться парковками перед торговыми центрами, на площадях и улицах общего пользования. Их количество, конечно, продолжит расти. Кроме этого, мы планируем «оцифровать» парковочные пространства и в обычных дворах. Для этого компания «Интерсвязь» будет устанавливать как свои камеры наблюдения, так и с лета этого года готова подключать к сервису сторонние. Таким образом, мы приглашаем заинтересованных жителей к сотрудничеству. Если вы планируете установить в своем дворе видеонаблюдение, то мы можем «интегрировать» эту камеру в приложение, — рассказывает начальник группы системной разработки и интеграции IT-дирекции компании «Интерсвязь» Александр Игнатьев.

Для активного развития этого направления в течение всего 2020 года на собственные средства были закуплены новые серверные мощности, что позволит быстро масштабировать сервис и подключать десятки новых парковок к нему. Следующая разработка челябинских инженеров поможет сделать более комфортной жизнь пассажиров общественного транспорта.

Напомним, в августе прошлого года челябинские программисты «научили» камеры на самых загруженных перекрестках города самостоятельно распознавать ДТП и передавать все необходимые сведение в органы, контролирующие безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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