Обвал рубля: как отреагировал Челябинск

Челябинцы не спешат в банки, чтобы обменять доллары на рубли по выгодному курсу или наоборот, спасти честно заработанные деньги от возможного обесценивания. Это показал опрос КП-Челябинск на нашей странице в соцсети, где таковых оказалось менее 15%.

Сегодня утром мы прошлись по обменникам в центре города. Назвать очереди из двух-трех человек «ажиотажем», наверное, нельзя. Нелегальные продавцы валюты, хитро ухмыляясь, настойчиво советуют брать прямой сейчас — «а то дороже будет». Но и к ним не выстраиваются очереди.

— Челябинск довольно небогатый город. И если у людей есть какие-то сбережения, то они не такого масштаба и не такого срока хранения. А Челябинск, прежде всего, живет на текущем… свободных денег не так много и тратят их в рублях, — говорит заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Гордеев.

Он отмечает: валютная тема всплывает у нас раз в 3-5 лет. Один из самых острых кризисов был в 2014 году, когда доллар подорожал в два раза, так и не откатившись к 30 рублям.

— Есть объективные колебания, связанные с изменением цен на нефть, а есть еще рыночные шоковые колебания. Пока эта картина не будет более понятна, делать резких эмоциональных движений не стоит. Глубина последствия пока не понятна. Будет ли это просто короткий временный скачок или это перейдет в более серьезные последствия.

ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ УЖЕ ПОЗДНО?

Да, считает Сергей Гордеев.

— Ясно, что те, кто был в валюте, выиграли. Но перекладываться сейчас из долларов в рубли, тоже довольно рискованно — не факт, что не будет еще какой-то скачок. И можно обратно уже не успеть. Обычно бывает очень большая разница между курсами покупки и продажи. Нестабильная ситуация нивелирует вот эту разницу. Если вы находитесь в долларах, ясно, что ваше благосостояние, как минимум, не уменьшится. А вот насколько оно возрастет?

Если для вас обмен валюты — мера вынужденная (например, собираетесь за границу и деньги нужны исключительно на личные расходы), то два-три дня ничего не решат, считает эксперт.

— Сейчас это все немножко успокоится. Ждать трехзначных цифр не стоит. Объективных предпосылок для этого точно нет, — добавил Сергей Гордеев.

НАЗАД В 1998-ой

Цены поменяются, и не в лучшую сторону, отмечает экономист Владимир Гаврилов. Вопрос только в том, насколько быстро будет происходить этот процесс.

— Сейчас не только возможен сценарий 1998 года, но скорей всего это и будет. Я почему так говорю? Потому что начался активный выход инвесторов из российского государственного долга. Сегодня началась продажа из резервов центрального банка и резервов минфина продажа долларов для поддержания текущих обязательств бюджета. Неизбежно цена импорта для нас россиян вырастет, а процесс импортозамещения далеко незавершен. Если вы планируете что-то купить, лучше это сделать в ближайшие дни, — считает Владимир Гаврилов.

Несмотря на падение стоимости нефти ждать дешевого бензина не стоит.

— У нас нефть дорожает — бензин дорожает, несмотря на усиление курса рубля. Если нефть падает на мировых рынках — рубль падает, бензин все равно дорожает. Чего-чего, а вот удешевления бензина точно не будет. За последние 20 лет уже миллион раз проверена эта ситуация. Три кризиса мы прошли, бензин не дешевел, — добавил Гаврилов.

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