В Кыштыме открылась ледовая арена «с иголочки»

12-летний хоккеист Александр Банников занимается хоккеем шесть лет. Нравится ему высокая скорость, звон коньков, полет шайбы. Без круглогодичной подготовке на льду стать великим хоккеистом, как кумир Евгений Малков, трудно. Зимой тренерский состав кыштымской спортшколы «Академия хоккея» еще как-то выкручивался: тренировки проходили на открытом воздухе. По выходным родители собирали ребятишек и везли гурьбой в спорткомплекс соседнего Озерска: заниматься в редкие незанятые часы.

ГОЛОВОЙ КИВАЛИ, НО ДЕНЕГ НЕ ДАВАЛИ

— Тренировки в соседнем городе — это неудобно, мы возвращались всегда поздно вечером, а ведь нужно было еще уроки делать, — говорит Саня. — Потому мы, как только узнали, что обещают в Кыштыме ледовую арену достроить, обрадовались. Значит, тренировки будут всесезонными!

Знаменитый кыштымский недострой — ФОК — маячил укором около 10 лет. Тогда два местных предпринимателя возводили его на принципах частно-государственного партнерства из большой любви к хоккею. Построили коробку спорткомплекса, подвели коммуникации. И деньги закончились. Родители юных спортсменов, ветераны хоккея не раз обращались к губернаторам Михаилу Юревичу и Борису Дубровскому с просьбой помочь достроить арену. Но денег не давали.

В мае прошлого года Алексей Текслер осмотрел недострой арены. Там к нему, осмелев, подошли мальчишки и попросили достроить спортивный объект. Фото: gubernator74.ru

РОДИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР

Алексей Текслер приехал в Кыштым 7 мая 2019 года, будучи исполняющим обязанности губернатора. Осмотрел предприятия, встретился с жителями. Побывал на замороженной стройке ледовой арены. Там к руководителю региона, набравшись смелости, подошли дети и их родители. И рассказали, что арену в Кыштыме очень ждут. И не только мальчишки-хоккеисты. Девочкам-фигуристкам тоже нужен лед.

Текслер пообещал помочь.

На завершение объекта требовалось более 96 млн руб. Предстояло купить дорогостоящее оборудование для производства льда, освещение, табло, коробку хоккейного корта, трибуны, оборудовать раздевалки, медкабинет, благоустроить территорию вокруг.

Слово свое глава региона сдержал. Уже на следующий день было подписано распоряжение о достройке важного для города объекта.

Родители воспитанников «Академии хоккея» стали общественными контролерами. Со стройки велась трансляция в режиме онлайн. На смартфоны активистов поступали ежедневные фотоотчеты. В последний день ушедшего года подрядчики отрапортовали: объект сдан.

— И мы с ребятами еще январь и февраль 2020 года ходили вокруг арены, боялись, вдруг, она не откроется, — говорит Саша Банников. — Взрослые объясняли: идут пуско-наладочные работы, намораживается лед. Мы верили. Но волновались.

Во вторник, 10 марта, губернатор Алексей Текслер прибыл в Кыштым, чтобы торжественно открыть ФОК. После церемонии открытия ветераны «Трактора» провели товарищеский матч с ХК «Кыштым».

Крытый каток с искусственным льдом на 270 зрительских мест предназначен для учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию. Состоит из административной части, сопутствующих помещений и крытого ледового поля. На момент старта работ по завершению строительства готовность объекта составляла 62%.

Тренировки теперь будут всесезонными. Лед открыт для всех жителей Кыштыма. Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер:

— Я очень рад, что мы все-таки построили этот каток. Действительно, много лет это был долгострой. Я понимаю, как люди к этому относились. По большому счету, это бардак. Неправильно, когда существенные средства уже были вложены, а вот этот последний шаг не сделан. Кстати, Кыштым — не единственное место, где есть такие объекты, и мы их все обязательно достроим. Это нужно детям. Ведь когда я сюда приехал в первый раз, ко мне обратились именно дети с просьбой достроить этот каток. И не было других вариантов, потому этот вопрос для меня очевиден.

В нашей области мы начинаем строить восемь катков: пять катков в этом году, на следующий год — три катка. И это только начало, ведь ледовые виды спорта у нас очень популярны. И это не только хоккей. Фигурное катание очень востребовано, другие виды спорта. В Кыштыме будет и секция фигурного катания, которой не было никогда. А сейчас уже приглашен на работу тренер, чтобы это состоялось. Уверен, не только мальчики, но и девочки оценят этот каток. Здесь будет массовое катание для всех жителей Кыштыма и близлежащий территорий. Я считаю, это очень важно. Я доволен: объект современный, будет работать круглогодично.

ТОЧКА РОСТА

В Кыштыме губернатор открыл филиал Фонда развития малого и среднего предпринимательства «Территория бизнеса». Это вторая после Златоуста точка присутствия центра. Третья появится в Магнитогорске.

— «Территория Бизнеса» — многофункциональный центр, оказавший с момента открытия в 2017 году около 100 тыс. услуг. Мы приняли решение расширяться. Опыт правильный. Помимо оказания услуг 4,5 тыс. предпринимателей получили реальную поддержку от «Территории Бизнеса». На базе МФЦ организован правильный институт менеджеров. Считаю, что нужно переходить на цифровые технологии, давать возможность с помощью платформенных решений получать услуги и консультации, — обратился губернатор к собравшимся в день открытия филиала «Территории Бизнеса» предпринимателям.

Только форматом МФЦ поддержка предпринимательства в Челябинской области не ограничивается. В прошлом году по инициативе губернатора был принят ряд важных решений для «перезапуска» работы малого и среднего бизнеса.

— Мы снизили ставку по упрощенной системе налогообложения; снижена ставка транспортного налога для жителей региона. Запущен закон по налоговому вычету, который работает по широкому кругу налогоплательщиков, но и по малому и среднему бизнесу в том числе. В 2020 году мы включились в пилотный режим работы с самозанятыми. Более восьми тысяч самозанятых жителей уже зарегистрировано в нашем регионе. Через «Территорию Бизнеса», через другие наши институты мы будет оказывать им консультационную поддержку. Я считаю, есть перспектива в кооперации самозанятых. Эту новую форму нужно внедрять, — сказал губернатор.

В северной части региона действует около девяти тысяч субъектов предпринимательства. После открытия филиала это количество возрастет кратно, ведь начинающим дело и тем, кто задумывается о его развитии, не нужно будет ездить в Челябинск, в «Территорию бизнеса», на консультацию и обучение, за оформлением финансовой поддержки.

УДОБНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

— «Территория Бизнеса» в Кыштыме — это наше новое подразделение, которое ориентировано на северную часть нашего региона, в которой действует около девяти тысяч субъектов предпринимательства. Это достаточная цифра для того, чтобы здесь для них была персональная «точка входа» — с конференц-залом для переговоров, залом для обучения. В Кыштыме будут работать несколько клиентских менеджеров челябинской «Территории Бизнеса», — говорит генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.

Филиал «Территории Бизнеса» открыт для предпринимателей северной части региона. Фото: gubernator74.ru

Кыштым выбран для открытия филиала «Территории Бизнеса» потому, что он равноудален от других городов северной части города. Озерск и Снежинск, конечно, более крупные, но их режимность создала бы трудности для клиентов.

Весь спектр услуг, оказываемых в Челябинске, будет доступен для предпринимателя здесь, в новом филиале.

В 2019 году региональный МФЦ «Территория Бизнеса» оказал около 39 тысяч услуг. На сегодняшний день центр сопровождает 42 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций около 44 млрд руб.

Кстати, посетил глава региона и Кыштымский радиозавод. В наступившем году предприятию исполнится 60 лет. Завод выпускает около 40 видов продукции гражданского назначения, в том числе профессиональные радиостанции, домофоны и блоки питания. Алексей Текслер уверен, что у завода впереди еще много планов и достижений. Он поблагодарил руководителей за вклад в развитие города.