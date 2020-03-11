Рашников в курсе: кто будет тренером магнитогорского «Металлурга» и когда уйдет Мозякин

Итоговая пресс-конференция Магнитки дала ответы на вопросы, которые интересовали болельщиков после вылета команды из первого раунда розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Барысом».

НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ

— Этот сезон никак нельзя занести «Металлургу» в актив — команда лишь периодически радовала уверенной игрой, к которой наши болельщики привыкли, и тут никаких оправданий быть не может, — заявил первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ларьков.

После сезона 2016/2017 «Магнитка» стала меньше радовать болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он также отметил, что спад начался после финала в сезоне 2016/2017, где «Магнитка» проиграла питерскому СКА и заняла второе место. После команда особо не блистала, ходила в «середнячках» и уже тогда надо было решать возникшие проблемы и с игроками и со структурой клуба в целом, и делать это современными методами.

ЕСТЬ ЧЕТКИЙ ПЛАН

Директор ХК «Металлург» рассказал, что накануне он встретился с президентом клуба, председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым на предмет будущего клуба.

— Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом – Виктором Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего, — отметил Ларьков.

Ларьков не стал скрывать — клубу предстоит провести большую кадровую работу.

Главный вопрос — уволят ли нынешнего главного тренера «Металлурга» Илью Воробьева? Эксперты сватали на это место наставника «Барыса» Андрея Скабелку, коуча «Спартака», уроженца Челябинска Олега Знарка. Правда, эти предположения пока не подтверждаются.

Клубу предстоит провести большую кадровую работу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководство «Магнитки» заявило: Илья Воробьев сохранит свой пост, поскольку у него есть опыт — вместе с «Металлургом» он дважды выигрывал Кубок Гагарина и один раз выводил команду в финал розыгрыша, и ему доверяют.

— У него (Илья Воробьева, — Прим. ред.) есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса, — отметил Сергей Ларьков.

МОЗЯКИН СЫГРАЕТ С СЫНОМ?

Кстати, поговаривают, что нынешний капитан «Магнитки», Олимпийский чемпион Сергей Мозякин может стать одним из тренеров «сталеваров». Кроме того, он планировал играть до тех пор, пока не выйдет в одной тройке вместе со своим сыном Андреем, который сейчас выступает в МХЛ за «Стальных лис».

Андрею Мозякину сейчас 18 лет. В МХЛ он уже провел более 100 матчей. Правда, высокой результативностью, как его отец пока не отличается. Не исключено, что для Мозякина-старшего сделают исключение и дадут ему сыграть такой матч, который вполне может оказаться прощальным для Сергея.

— В любом случаем 38-летний Мозякин остается в команде, но пока не ясно в какой роли — тренера или игрока. На днях с ним проведут переговоры на это счет, — уточнили в руководстве клуба.

Мозякин мечтает сыграть в одной тройке с сыномФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, у Сергея в этом году завершается контракт. По неофициальным данным за последние два года Мозякин заработал (без вычета агентских) в Магнитке более 400 млн рублей. А до этого его пятилетнее соглашение тянуло на 700 млн.

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