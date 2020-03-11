«Стало плохо на физкультуре»: в Магнитогорске скончался десятиклассник

В Магнитогорской школе №33 с углубленным изучением английского языка умер десятиклассник. 17-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, он присел на скамейку и упал без сознания.

— Парень из 10б подтягивался на физ-ре. Итог, надорвал сердце. Скончался в реанимации. Соболезнования родным и близким, — написал Артем Лебедев в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Связаться с руководством школы не удалось. Единственный номер телефона, указанный на сайте учебного заведения, занят.

Как рассказала главный внештатный педиатр Магнитогорска Ирина Центнер, мальчика перенесли из спортзала в медкабинет. Первую помощь оказала школьный фельдшер, вскоре прибыла бригада медиков. Мальчик скончался в карете скорой по дороге в больницу.

Начал проверку следственный комитет.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказал старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что во время недавнего медосмотра у подростка нашли серьезную болезнь.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда», это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске. Всего неделю назад в 12 школе погиб второклассник. Ребенок уронил ручку и нагнулся, чтобы ее поднять, и потерял сознание. Учителя сделали все возможное, чтобы спасти его, но мальчик скончался еще до приезда скорой.

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