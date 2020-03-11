2020-03-11T16:00:29+03:00
Происшествия

«Стало плохо на физкультуре»: в Магнитогорске скончался десятиклассник

Смертью школьника заинтересовался следственный комитет
Ирина ФАДЮШИНААнгелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Из спортзала подростка перенесли в медкабинет.Из спортзала подростка перенесли в медкабинет.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Магнитогорской школе №33 с углубленным изучением английского языка умер десятиклассник. 17-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, он присел на скамейку и упал без сознания.

— Парень из 10б подтягивался на физ-ре. Итог, надорвал сердце. Скончался в реанимации. Соболезнования родным и близким, — написал Артем Лебедев в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Связаться с руководством школы не удалось. Единственный номер телефона, указанный на сайте учебного заведения, занят.

Как рассказала главный внештатный педиатр Магнитогорска Ирина Центнер, мальчика перенесли из спортзала в медкабинет. Первую помощь оказала школьный фельдшер, вскоре прибыла бригада медиков. Мальчик скончался в карете скорой по дороге в больницу.

Начал проверку следственный комитет.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказал старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что во время недавнего медосмотра у подростка нашли серьезную болезнь.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда», это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске. Всего неделю назад в 12 школе погиб второклассник. Ребенок уронил ручку и нагнулся, чтобы ее поднять, и потерял сознание. Учителя сделали все возможное, чтобы спасти его, но мальчик скончался еще до приезда скорой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете погибшего мальчика?

Свяжитесь с нашими журналистами:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске назвали причину поломки низкопольного нового трамвая
В Челябинске возбуждено уголовное дело по ремонту дорог при Борисе Дубровском
В Челябинске со столбов снимут 500 километров проводов
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В Челябинске подсчитали число выпускников школ для сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Министр рассказал о зарплатах врачей в Челябинской области
Школьник из Магнитогорска умер посреди урока
Транспортную схему челябинской агломерации подготовят в ЮУрГУ
В Челябинской области водитель-новичок устроил на трассе крупное ДТП
Известный правозащитник предложил Семену Тютюеву помощь в решении проблем с кредитами
В пятницу 13-го в Челябинске отметят День числа Пи
В Челябинске озвучен размер ущерба пострадавших от мошенничества депутата
Минобр рассказал, знания по каким предметам нужно подтянуть школьникам для ЕГЭ
В Челябинске придумали, как бороться с нелегальными маршрутчиками
В Челябинске автомобиль перекрыл движение трамваев
На реках в Челябинской области взорвут лед
Окститесь! Алексей Текслер упрекнул банкиров в спекуляции с курсом рубля
В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию
Алексей Текслер высказался об обнулении президентских сроков в России
В Челябинске несколько дней подряд обещают +8