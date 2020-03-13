2020-03-13T16:31:23+03:00
Общество

100 тысяч южноуральцев предпочли контролировать расходы за свет в режиме онлайн

Гарантирующий поставщик электроэнергии значительно расширил опции сервиса
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За четыре месяца работы к личному кабинету «Уралэнергосбыт» присоединилось более 100 тысяч пользователей. За это время гарантирующий поставщик электроэнергии значительно расширил опции сервиса.

Личный кабинет гарантирующего поставщика продолжает совершенствоваться. Уже сейчас это полноценный сервис для удаленного взаимодействия с ресурсоснабжающей компанией. На новой платформе потребитель может передать показания, посмотреть начисления и оплаты, подписаться на квитанции в электронном виде и оплатить потребленную электроэнергию, не выходя из дома. Совершить электронный платеж без комиссии сразу по нескольким квитанциям можно в пару кликов. Зачисление средств отразится в режиме онлайн. Чек придет на e-mail, указанный при регистрации. Популярность набирают и электронные квитанции. Уже сегодня на этот сервис подписались почти семь тысяч абонентов. В отличие от бумажных, электронные документы не потеряются и придут на электронную почту точно в срок. Посмотреть их можно в удобное время с любого мобильного устройства. Бумажная и цифровая версии полностью идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все платежные документы доступны для скачивания в разделе «История» с начала работы гарантирующего поставщика. Также личный кабинет содержит информацию о дате следующей поверки счетчика.

Зарегистрировать личный кабинет легко, эта процедура стала проще. 60% пользователей заходят в сервис через официальный сайт компании, 30% — по QR-коду, размещенному на платежной квитанции за свет, остальные — через официальные страницы в социальных сетях «Уральской энергосбытовой компании» («Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники») и поисковые системы. Статистика показывает, что наибольшим спросом пользуются опции передачи показаний и оплаты, а вот страницу «История» абоненты посещают редко. Активнее всего регистрируются в личном кабинете потребители Челябинска, жители области, к сожалению, выбирают удаленные способы взаимодействия с гарантирующим поставщиком реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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