Эксперты рассказали, как не позволить плохому настроению испортить вам работу

Личные проблемы, усталость, стресс негативно влияют на производительность труда в любой сфере. Но если менеджер среднего звена, отвечающий за таблицы в экселе, может справиться с тоской и унынием, укрывшись статусом «Не беспокоить» в рабочем телефоне и корпоративном мессенджере, то у отдела продаж или службы клиентского сервиса такой роскоши нет. Двери непременно откроются — и в них войдут покупатели, зазвонит телефон — и на каждый звонок придется ответить. Когда от настроя на работу зависят сделки и заработок, умение управлять внутренним состоянием не менее важно, чем профессиональные компетенции.

Эксперты «Манго Телеком», крупного оператора телефонии для бизнеса, колл-центры на базе решений которого используют тысячи российских предприятий, изучили опыт людей на переднем крае: продавцов, консультантов, специалистов техподдержки — тех, кто каждый день должен выходить на линию и работать с клиентами своих компаний независимо от настроения. В «Манго Телеком» выбрали наиболее универсальные советы.

1. Стартовать активно

Любой грустный день ощущается лучше, если начать его с физической активности: проснуться пораньше, сходить на утреннюю тренировку или подольше, чем обычно, погулять с собакой. Когда время в дефиците, имеет смысл хотя бы просто выйти из транспорта на остановку раньше своей и отправиться в офис пешком. Свежий воздух неплохо прочищает мозги, говорит сотрудник одной из компаний в сфере автострахования, негативные мысли и проблемы немного отходят на второй план.

2. Послушать музыку

По дороге на работу можно попробовать «зарядиться на игру». Один из способов найти мотивацию — популярные музыкальные сервисы по подписке. Почти в каждом есть тематические подборки и плейлисты. Аудиальный канал восприятия отлично подходит для смены настроения и, когда надо свернуть горы, поможет это делать.

3. Не упускать из виду цель

«Я начинаю гораздо внимательнее, чем обычно, следить за своими показателями. Буквально постоянно мониторю в интерфейсе своего рабочего места в контакт-центре, сколько сделано и сколько еще не сделано: звонков, переговоров, денег. Помогает, чтобы в голове сложился план, и реально настраивает. Психология психологией, но никакие задачи сами себя не решат, и это придает ускорение», — рассказывает опытный менеджер по продажам.

4. Съесть лягушку

Иногда, когда не хочется работать, проблема может быть всего в одном — предстоящем трудном разговоре или необходимости разобраться в какой-то неприятной ситуации. Лучше не просто не откладывать такую работу, а прямо с нее и начать — «съесть свою лягушку». Как шутил Марк Твен, если начать работу с этого, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее позади. «Совершите необходимое, но не доставляющее никакого удовольствие действие безотлагательно, и дальше пойдет веселее», обещает один из респондентов «Манго Телеком».

5. Сдаться. Но только сегодня

Иногда действительно понимаешь, что без сил, или с настроением, которое объективно не исправишь. В этом случае нужно сделать паузу, взять day-off и не ездить на работу, чтобы не подпитывать выгорание. Сегодня сделать ничего полезного, скорее всего, не удастся, но так, по крайней мере, не испортишь отношения с клиентами, коллегами или начальством, а завтра — будет новый день.