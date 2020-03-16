Девять пунктов: Алексей Текслер озвучил тезисы будущего экологического стандарта

Для Челябинска и Магнитогорска «зеленая» тема резонансная. Промышленные центры вошли в список городов «майского» указа Президента России по снижению к 2024 году выбросов в атмосферу.

ДЫШАТЬ НОРМАЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ

В Челябинске полпред Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер посетили «Мечел», где после капитального ремонта открылась доменная печь и конвертер № 1. В модернизацию оборудования предприятием вложено 4,5 млрд руб. Отметив заслуги предприятия, полпред упомянул еще одну важную задачу — ликвидацию так называемого рыжего дыма, что время от времени накрывает город.

— Мне бы хотелось, чтобы руководители, которые здесь присутствуют, взяли ситуацию на личный контроль. Люди ждут перемен, хотят дышать нормальным, свежим воздухом. Я рассчитываю на вашу поддержку, на своевременное выделение средств на эти задачи, — подчеркнул полпред.

Ярким примером социальной ответственности предприятия перед городом и его жителями является политика руководства Челябинского цинкового завода.

— Все обязательства, которые предприятием взяты, исполнены. Культура производства — на высочайшем уровне, — отметил полпред. — Чисто, аккуратно в цехах; запах практически отсутствует. И я вижу те меры, которые были предприняты предприятием.

Посетил полпред предприятие переработки «ВторКом». Здесь перерабатывается около 25% вторичного сырья из УрФО — пластик, ПЭТ-тара, текстиль. Для загрузки мощностей прочий объем приобретается даже в Казахстане.

Кстати, у главы региона Алексея Текслера точка зрения по вопросу переработки твердая: на полигон, для захоронения, должен отправляться минимум. Все прочее — в переработку. Наша область первой в России приняла региональный закон о раздельном сборе мусора. Жильцам придется разделять отходы с того момента, как в их дворе поставят специальные контейнеры.

ДОСТИЧЬ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

— В Послании Федеральному собранию глава государства отметил необходимость расширения системы мониторинга качества окружающей среды, сокращения выбросов предприятий с учетом перехода на наилучшие доступные технологии, расширения ответственности производителей, — сказал полпред. — Достижение целей, поставленных в нацпроекте и обозначенных в Послании президента, особенно актуально для индустриального Урала, где концентрация промышленности в четыре раза выше, чем в среднем по России.

С одной стороны, подчеркнул Цуканов, производство — это жизнь любого государства, региона. Но нужно внедрять новые технологии, которые позитивно отразятся на экологии.

— Выбросы на промышленных объектах имеют тенденцию к ежегодному снижению. За это хочу поблагодарить предприятия, которые активно выполняют взятые на себя обязательства. К примеру, в 2019 году ММК реализовал природоохранные мероприятия при строительстве аглофабрики № 5, что позволило снизить выбросы на 5,5 тыс. тонн в год. На предприятии «Мечела» — «Мечел-Коксе» — модернизировано отделение, экологический эффект — минус 132 тонны выбросов. Произведены модернизация производства, монтаж газоочистительного оборудования на заводе «Минплита», экологический эффект — 27 тонн, — сказал полпред.

А далее в резиденции губернатора состоялось совещание по экологическим проблемам с участием глав регионов УрФО. Фото: gubernator74.ru

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ РАДИКАЛЬНО

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что для региона принимать окружное совещание по важнейшей для нас теме — большая честь. Участникам совещания глава области рассказал, что уже предпринимается для оздоровления экологической ситуации.

— Реализация федеральных проектов национального проекта «Экология» нацелена на решение застарелых проблем регионов. В рамках нацпроекта регион реализует семь федеральных проектов. Бюджет национального проекта в прошлом году составил 1 млрд 260 млн руб, он исполнен более чем на 99%. По этому показателю Челябинская область — один из лидеров в стране. Но понятно, что уровень проблем не дает нам расслабиться: нужно двигаться вперед, — подчеркнул Текслер.

В Челябинске и Магнитогорске, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух», реализуются комплексные планы снижения выбросов в атмосферу. В них включены локальные планы промпредприятий, модернизация транспорта. Учитывается эффект от снижения выбросов при рекультивации свалок.

Четырехсторонние «экологические» соглашения между регионом, федеральным Минприроды, Росприроднадзором и промышленными предприятиями заключены с 15 крупными предприятиями. Исполнение достигнутых договоренностей позволит к 2024 г. снизить выбросы предприятий по Магнитогорску более чем на 20%, по Челябинску — более чем на 38%.

— Отмечу, что по итогам прошлого года нам удалось снизить выбросы в обоих городах на три процента — это соответствует заложенной в нацпроект динамике. Это только начало, ведь соглашения были заключены в середине прошлого года. Мы дополнительно предлагаем мероприятия по решению самых важных проблем в части воздуха, которые видны визуально и ощущаются людьми каждый день. Для нас основное — так сформулировать условия мероприятий, чтобы радикально решить проблему в наших крупных городах.

Росприроднадзор поддержал новую региональную практику, инициированную губернатором, — соглашения со всеми предприятиями АПК, которые тоже — источник загрязнения среды. В промышленном регионе большое количество крупных предприятий. Около 30 соглашений готовы к подписанию, всего их будет более 70 — на всей территории региона.

ПРО ЕВРО-4 И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАВОДОВ

Челябинская область продолжает разрабатывать региональный экологический стандарт. Инициированный губернатором Алексеем Текслером. На окружном совещании он озвучил тезисы будущих условий, выдвигаемых предприятиям.

1. Создание локальных систем наблюдения, установка соответствующих постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

2. Добровольная сертификация проведения предприятий на предмет соответствия наилучшим мировым экологическим практикам.

3. Сокращение сроков получения комплексных экологических разрешений промпредприятиями;

4. Запрет размещения в черте крупных промышленных городов предприятий по обработке и обжигу лома черных и цветных металлов.

5. Запрет на строительство в черте крупных промышленных городов объектов теплогенерации, работающих на угле и мазуте.

6. Внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях.

7. Высокие стандарты качества и количества зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий, благоустройство заводских территорий.

8. Соблюдение технологий по размещению, переработке и утилизации всех видов отходов предприятий АПК;

9. Ограничение въезда в крупные промышленные города большегрузного автотранспорта с двигателем класса ниже Евро-4.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В Челябинске действует программа развития экологического общественного транспорта. 66 газомоторных автобусов ездят по дорогам города. В наших планах развитие газомоторного автопарка. Предстоит модернизировать электротранспорт. В первую очередь в Магнитогорске и Челябинске. В 2019 г. за счет средств муниципалитета в Магнитогорске было приобретено 15 вагонов, построено 5 км трамвайных путей.

Мы эту работу продолжим. Нам поможет реализация проекта «Чистый воздух»: мы рассчитываем, что уже в этом году все бюрократические препоны будут пройдены и средства, заявленные в рамках программы, мы получим и сможем более динамично решать эту проблему.