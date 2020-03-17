В Челябинске эксперты обсудили развитие умных и безопасных городов

Впервые в столице Южного Урала прошла Форум-выставка «Умный город». Два дня представители предприятий IT, кабельного Интернета, органов власти и ведомственных структур,руководители и специалисты предприятий сферы ЖКХ, а также все неравнодушные граждане обсуждали цифровое будущее южноуральской столицы. По словам организатора, директора «Первого выставочного объединения» Светланы Мещеряковой, этот форум в -первый по теме «Умный Город»в регионе.

Задача конгрессного блока и выставочной экспозиции — продемонстрировать уже апробированные технологии, решения и элементы «Умного города» с целью их возможного тиражирования на территориях Челябинской области.

— Не первый год в стране идет процесс активной цифровой трансформации практически всех сфер экономики. Задача участников этого процесса — повысить экономическую эффективность и, как следствие, инвестиционную привлекательность регионов. Важно, чтобы эта работа велась системно, с целью создания цифровой основы для уверенного развития страны, -отметил в своем приветствии Генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков.

Официальным открытием форума стало Пленарное заседание, посвященное вопросам развития умных и безопасных городов. Почетными гостями стали представители профильных федеральных и региональных структур, эксперты из Пермского края.

«Над темой цифровизации городов мы активно работаем, и те технологии, которые возможно использовать при благоустройстве общественных пространств, мы стараемся применять. Подобные форумы способствуют обмену опытом по проекту «Умный город» среди городов области и других регионов», — отметил Первый заместитель Министра Челябинской области Иван Белавкин.

На пленарном заседании эксперты обсудили цифровую перезагрузку региона и поделились итогами участия пилотных городов в федеральном проекте. Основными темами заседания стали:реализация проекта на территории Челябинской области, опыт регионов и источники финансирования проекта;реализация проекта «Умный город» в Пермском крае и на территории Соликамского городского округа. Также ректор ЮУрГУ Александр Шестаков рассказал, какие проекты сегодня реализуются на платформе «СитиЛаб».

В программе Форума впервые для Челябинска был апробирован новый событийный формат — Воркшоп для муниципалитетов «От «Умного города к Цифровому региону»: в течение 6 часов интенсивной работы участники, погрузившись в процесс генерации цифровых проектов, создавали универсальные решения «умного города» в разных тематических блоках: управление городом, умный горожанин, ЖКХ, городская среда, общественная безопасность, туризм и сервис, экологическая безопасность, интеллектуальная транспортная экосистема.

Оценку качества разработанных решений проводили опытные эксперты в сфере «умных» технологий — 7 участников экспертного жюри: вице-мэр города Челябинска по экономике, инвестициям и цифровизации, председатель Общественной палаты Челябинской области, заместитель Генерального директора АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», глава Саткинского муниципального района, глава Снежинского городского округа, директор по развитию цифровых проектов Уральского филиала ПАО «Мегафон» и заместитель директора филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Челябинске.

К проработке цифровых проектов приступило 20 команд, сформированных из делегатов от Администраций муниципальных образований и представителей экспертного сообщества. На финише, путем объединения тематических блоков, на суд жюри было представлено 14 качественных проработанных проектов. Из них в тройку лидеров вошли проекты, решающие следующие актуальные проблемы: «Отсутствие прозрачности в управлении перевозками на муниципальном уровне» в блоке «Интеллектуальная транспортная система», проект «Неудовлетворительное состояние пешеходных зон» в блоке «Умная Городская среда», а лидером стал проект по проблеме «Отсутствие цифровизации в использовании лесных насаждений» в тематическом блоке — «Экологическая безопасность».

И членам жюри, и всему составу Воркшопа особенно запомнилась командная работа участников тематического блока «Организационные аспекты управления умным городом» под модераторством Виктории Воропаевой (представитель ГК «РОСТЕХ», директор Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» на территории УрФО и Пермского края), блока «Экологическая безопасность» — под председательством Дениса Константинова — руководителя Инициативной группы НТИ «Эконет», а также блока «Городская среда», подшефного Олегу Зеленину — Заместителю генерального директора по проектам «Умный город» компании «Интерсвязь»: благодаря грамотно выстроенной командной работе участники группы «Городская среда» разработали 4 этапа по реализации проекта.

Уже по окончанию Форума инициативная группа от Озерского городского округа обозначила готовность реализовать разработанный проект по решению проблемы «Отсутствие цифровизации в использовании лесных насаждений» на территории города Озерска.

Во второй день Форума состоялось второе расширенное заседание Координационного Совета по развитию технологии информационного моделирования (BIM-технологии) в Челябинской области. Участники заседания делились опытом применения BIM-технологий в проектировании и городском планировании. Были рассмотрены вопросы практического применения BIM-технологий в России на этапе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, интеграции инструментов в BIM-процессы с помощью «Pilot-BIM» * и вопросы практического опыта проектирования с использованием технологий информационного моделирования в Челябинской и Свердловской областях и взаимодействия с заказчиками в едином информационном пространстве.

Во второй половине дня, свой взгляд в будущее на Футурологической конференции «Умный город: 50 лет тому вперед»представил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» — Леонид Вахрамеев. Он презентовал стандарт «Умного города», а также сформировал представление о том, что такое «ключ от умного города». В своем выступлении он уделил большое внимание проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины и транспорта. Проекты компании уже сегодня внедряются в городскую среду Челябинской области. Так в работу уже запущены проекты, которые позволяют узнать о количестве свободных мест на автомобильных парковках, дают возможность дистанционно открывать двери в подъездах, при помощи домофона осуществлять звонки на мобильный телефон, и даже с помощью ключа от домофона оплачивать проезд в общественном транспорте. «Интерсвязь» сегодня принимает активное участие в цифровизации и построении инфраструктуры умных городов. Добавим, что концепцию «Умный город» компания «Интерсвязь» реализует уже более трех лет. За этот период интеллектуальные решения были успешно внедрены в десятках различных направлений.

Также, своим видением будущего поделились: Ульяна Бисерова — главный редактор журнала «Деловой квартал», Вера Соколова — создатель сети «Цветопторг», Андрей Тарасов — генеральный директор «ИНВИТРО-Урал», Евгения Шевчугова — руководитель проектной группы «Алгоритм».

Партнерами форума стали концерн «Вега». Форум поддержали министерство строительства и инфраструктуры и министерство информационных технологий Челябинской области, а также Российский фонд развития информационных технологий, Агентство стратегических инициатив, университет минстроя России.

*Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями.