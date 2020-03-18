Умный город Челябинск расширяет границы

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» выступила программным партнером первого в Челябинске форума-выставки «Умный город», на котором представители государственных и муниципальных органов власти, IT-бизнеса, и активные граждане в течение двух дней обсуждали цифровизацию региона.

В рамках деловой программы форума с докладами выступили представители профильных министерств России и области. Участникам и гостям пленарного заседания были представлены проекты цифровизации, которые реализуются в городах региона, и инновации, которые уже сейчас приносят реальную пользу экономике региона.

— Над темой цифровизации городов мы активно работаем, и те технологии, которые возможно использовать при благоустройстве общественных пространств, мы стараемся применять. Подобные форумы способствуют обмену опытом по проекту «Умный город» среди городов области и других регионов, — отметил Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Ведущие специалисты компании «Интерсвязь» модерировали несколько направлений на воркшопах для муниципалитетов «От «Умного города к Цифровому региону»: в течение 6 часов интенсивной работы участники, погрузившись в процесс генерации цифровых проектов, создавали универсальные решения в разных тематических блоках: управление городом, «умный горожанин», ЖКХ, городская среда, общественная безопасность, туризм и сервис, экологическая безопасность, интеллектуальная транспортная экосистема. В итоге участники воркшопа получили ценные знания и контакты для реализации задач на местном уровне.

Свой взгляд в будущее на футурологической конференции «Умный город: 50 лет тому вперед» представил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» — Леонид Вахрамеев. Он презентовал стандарт «Умного города», а также сформировал представление о том, что такое «ключ от умного города». В выступлении большое внимание было уделено проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины и транспорта. Сервисы компании уже сегодня масштабно внедряются в городскую среду Челябинской области. Так в работу уже запущены проекты, которые позволяют найти свободное место на умных парковках и обеспечить безопасность автомобиля, помогают раскрывать и предотвращать преступления на придомовых территориях, с помощью ключа от умного домофона оплачивать проезд в общественном транспорте.

Таким образом, «Интерсвязь» сегодня занимает одну из ключевых позиций в цифровизации и построении инфраструктуры умных городов. Добавим, что концепцию «Умный город» компания «Интерсвязь» реализует уже более трех лет за счет собственных инвестиций. За этот период интеллектуальные решения были успешно внедрены в десятках различных направлений и городах, и ими пользуются более двух миллионов человек.

Результатом форума-выставки «Умный город» стали десятки заключенных соглашений, а опытом реализации проектов Челябинской области так же заинтересовались в других регионах Российской федерации.

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