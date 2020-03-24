Сносить нельзя оставить: в Челябинске власти разработают для ларьков дизайн-код

Рабочие места, налоговые платежи — с одной стороны. Грязь, ободранные фасады, наплевательское отношение к облику — с другой. Все это — про торговые павильоны, ларьки, будки — называй как хочешь! В Челябинске не первый год пытаются навести порядок в вопросе размещения нестационарных торговых объектов.

С правилами демонтажа власти города определились — теперь ржавые будки «серой торговли» можно убирать с улиц города оперативно. Но важно отрегулировать правила для тех, кто ведет и намерен дальше вести бизнес легально.

Заброшенный рынок у ТРК «Алмаз».Фото: Ольга АНТОНОВА

24 марта на круглом столе в мэрии Челябинска собрались чиновники и предприниматели, владельцы ларечных торговых сетей. На мартовском заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрят проект областного закона о размещении временных некапитальных объектов. Вступит он в силу в мае.

Замглавы города по экономике Олег Извеков сразу подчеркнул, что увеличить трафик и торговый оборот павильона можно с помощью аккуратного внешнего облика, который бы вписывался в требования комфортной городской среды. Заходить в уютный магазинчик, кофейню, пекарню, овощную лавочку куда приятнее, чем в ободранную будку.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, что скоро город получит дизайн-код требований к временным нестационарным объектам: по площади, типу вывески, клумбам и столикам снаружи, применяемым строительным и отделочным материалам. Очень много в мэрию поступает жалоб от горожан, возмущенных допотопной неряшливой уличной торговлей.

Ларьки на остановке «Поселок Бабушкина»Фото: Ольга АНТОНОВА

ЧТО НОВОГО?

В проекте закона, который на заседании в марте рассмотрят депутаты ЗСО, учтены интересы предпринимателей.

1. Право на заключение договора размещения временного некапитального объекта вырастет с 4 лет 11 месяцев до 7 лет;

2. Внешний вид павильонов должен соответствовать требованиям благоустройства города;

3. Для дисциплинированных предпринимателей предусмотрена пролонгация размещения павильонов без торгов до 7 лет, неоднократно;

4. Павильоны с книгопечатной продукцией (газеты, журналы, книги) — место предоставляется без торгов, при условии, что книгопечатная продукция занимает 40 и более процентов;

5. Предприниматель получает право на бесплатное компенсационное место, даже с изменением специализации, если по каким-то причинам земельный участок изымается. Право на компенсационное место предоставляется единожды.

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