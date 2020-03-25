Полезные советы: безопасность детей в автомобилях SKODA

Детей ростом до полутора метров необходимо перевозить в специальных креслах. Перед поездкой убедитесь, что маленькие пассажиры надежно пристегнуты. Линейка оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает четыре модели автокресел, подходящих для детей любого возраста.

Автомобили ŠKODA по праву завоевали популярность среди семей с детьми благодаря просторному салону и высокой функциональности. Однако маленьких пассажиров необходимо всегда перевозить в подходящих детских креслах, получивших соответствующее одобрение, чтобы обеспечить максимальную защиту в случае аварии. Заднее сиденье является самым безопасным для ребенка местом, но существуют решения, позволяющее перевозить малышей и на переднем пассажирском кресле. Каталог оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает целую линейку кресел, подходящих для детей любого возраста.

При перевозке детей в автомобиле безопасность играет первостепенную роль, ведь мышцы и кости ребенка еще растут — они не так прочны, как у взрослых. Именно поэтому жизненно важно обеспечить надежную защиту маленьких пассажиров перед каждой поездкой. Согласно универсальной рекомендации дети ростом до полутора метров и весом до 36 кг должны ездить в специальном кресле. В России действует ограничение по возрасту: перевозить в автокресле необходимо детей младше 12 лет.

Как правило, наиболее безопасным местом для установки детского кресла считается заднее сиденье автомобиля со стороны тротуара, поскольку такое расположение снижает риски при посадке и высадке, а также во время пристегивания ребенка ремнями безопасности. Также маленьким пассажирам разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля в кресле, установленном против хода движения, но при условии, что соответствующая фронтальная подушка безопасности отключена. Установка автокресла по ходу движения также возможна в случае, если его модель официально одобрена для соответствующего применения. Эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации детского кресла или автомобиля либо уточнить у официального дилера. Перед покупкой автокресла необходимо убедиться, что оно подходит для вашего автомобиля: например, ремень безопасности может оказаться слишком коротким или кресло — слишком большим.

Детское кресло можно закрепить, используя стандартный трехточечный ремень безопасности автомобиля или систему ISOFIX. Последняя состоит из двух креплений на автокресле, которые вставляются в разъемы ISOFIX, расположенные между подушкой и спинкой сиденья. Система ISOFIX обеспечивает высокий уровень безопасности, а простота ее использования минимизирует риск неправильного крепления. Для того, чтобы максимально надежно зафиксировать детское кресло, система имеет дополнительную третью точку крепления, которая обычно расположена в зоне ног перед сиденьем. На автомобилях ŠKODA в качестве этой третьей точки фиксации предусмотрены верхние якоря креплений на задних сиденьях.

Оставаясь верным концепции ŠKODA FAMILY, чешский бренд заботится о самом главном — безопасности и комфорте всех членов семьи, поэтому для маленьких путешественников ŠKODA предлагает целую линейку детских автокресел. Все они соответствуют современным европейским стандартам безопасности (ECE) и прошли ряд серьезных испытаний, включая краш-тесты Euro NCAP и проверку на пожарную безопасность.

Автокресла группы 0 и 0+: ŠKODA BABY-SAFE Plus

Детские автокресла делятся на пять групп. Группа 0 и 0+ предназначена для новорожденных и младенцев весом до 13 кг. Эти кресла-люльки устанавливаются исключительно против хода движения, обеспечивая наибольшую защиту спины и шеи младенца в случае экстренного торможения. Сначала необходимо зафиксировать ребенка в кресле, а само кресло закрепить на сиденье автомобиля с помощью ремня безопасности. Ремень, в свою очередь, нужно продеть через специальные пазы и защелкнуть в замке, после чего протянуть позади люльки и затянуть. Ручку автокресла следует зафиксировать в позиции для переноски. Затем нужно резко покачать люльку, чтобы убедиться, что ремень правильно установлен и затянут достаточно сильно. Альтернативный вариант — закрепить детское кресло группы 0 и 0+ на предварительно установленную базу ISOFIX, которая входит в комплект ŠKODA BABY-SAFE Plus.

Автокресла группы 1: ŠKODA ISOFIX DUO с верхним креплением

Эти кресла предназначены для детей от 9 месяцев до 4 лет. Обычно они устанавливаются по ходу движения автомобиля и обеспечивают превосходную защиту в случае аварии, поглощая энергию удара и сохраняя особо уязвимые части тела, такие как голова и шея, невредимыми. Кроме того, кресло защищает ребенка от вещей, которые могут летать по салону при аварии. При выборе автокресла ключевым фактором является его размер — если он подобран правильно, маленький пассажир будет чувствовать себя комфортно. Установка детских кресел этой группы также начинается со вставления креплений в соответствующие разъемы ISOFIX. Верхнее крепление присоединяется к соответствующей якорной точке на задней части спинки детского кресла. После этого ребенка необходимо пристегнуть при помощи пятиточечного ремня безопасности. При этом малыша не следует одевать в слишком объемную одежду, например, толстую зимнюю куртку — однако ее можно расстегнуть и продеть ремни под ней в достаточной близости от тела. Это обеспечит надежную фиксацию в случае экстренной остановки автомобиля. В качестве кресел группы 1 ŠKODA предлагает линейку ISOFIX DUO с верхним креплением.

Автокресла группы 2 и 3: ŠKODA Kidfix XP и ŠKODA Kidfix XP II

Кресла, относящиеся к группам 2 и 3, разработаны для детей возрастом от 4 лет и весом до 36 кг. В эту группу также попадают так называемые «бустеры», однако только полноценные кресла со спинками и боковыми валиками, такие как ŠKODA Kidfix XP и ŠKODA Kidfix XP II, обеспечивают максимальную защиту от серьезных травм в случае аварии — особенно это касается шеи и головы. Детское кресло необходимо установить на сиденье, посадить в него ребенка и пристегнуть ремнем безопасности. Кроме того, возможно дополнительное крепление при помощи ISOFIX. Выбирая автокресло этой группы, необходимо уделить особое внимание комфорту ребенка в поездке, а также при посадке в автомобиль и высадке из него.

Подробную информацию можно получить у официального дилера ŠKODA в Челябинске — Автоцентре «Чешский дом»

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1;

Телефон отдела продаж: (351) 211-34-00.

che-dom.ru.

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