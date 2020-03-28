2020-03-27T20:15:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: снятие наличных и кредитные каникулы

Как будут работать банки в Челябинске во время карантина из-за коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВА
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Клиентов призывают остаться дома и воспользоваться услугами банков онлайнКлиентов призывают остаться дома и воспользоваться услугами банков онлайнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Люди гадают, может ли ситуация с коронавирусом ударить по карманам южноуральцев?Ситуацию подогревают слухи о полном ограничении снятия наличных в банкоматах.

Не останемся ли без денег и как быть тем, кто потеряет в зарплате во время карантина в Челябинске из-за коронавируса?

Купюры — потенциальный источник инфекций, клиентам банков рекомендуют пользоваться бесконтактной оплатой, что в нынешних обстоятельствах безопасно. Но полностью ограничивать выдачу наличных не планируется.

— В целом мы рекомендуем минимизировать или исключить использование наличных денежных средств, — рассказали в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка. — Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов (прием и выдачу наличных по системе замкнутого цикла). Клиенты не почувствуют разницы.

В банках рекомендуют во время эпидемии пользоваться бесконтактной оплатой Фото: Евгения ГУСЕВА

В банках рекомендуют во время эпидемии пользоваться бесконтактной оплатойФото: Евгения ГУСЕВА

Об антикризисных мерах на днях заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он пообещал кредитные каникулы на полгода всем, пострадавшим от коронавируса.

— Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов — предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе. — Важно также и то, что сейчас есть возможность подать заявку на реструктуризацию на нашем сайте, без посещения офиса банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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