2020-03-27T13:24:22+03:00
Досуг

В Челябинск с большим концертом приедет группа «Руки Вверх!»

Новые песни и незабываемые хиты прошлого прозвучат со сцены ЛА «Трактор» 30 мая
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30 мая 2020 одна из самых популярных поп-групп страны вернется в Челябинск с большим концертом.

Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом! «Руки Вверх!» — уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!

Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это на большом концерте на ЛА «Трактор» — 30 мая!

Заказать билеты.

Узнать адреса касс.

Группа мероприятия во «ВКонтакте».

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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