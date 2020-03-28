Нерабочая неделя в Челябинской области с 28 марта по 5 апреля 2020: как будут работать предприятия

Грядет нерабочая неделя в Челябинской области с 28 марта по 5 апреля 2020. Промышленные гиганты столицы Южного Урала уже подготовились к предстоящей выходной неделе. Количество работников, занятых на различных участках, будут минимизировать.

КАК ЗАПЛАТЯТ

На всех режимных объектах — ТЭЦ, ГРЭС, подстанциях, котельных и других подразделениях, работа идет в обычном режиме. Слесари, электрики, сотрудники дежурных смен будут выходить на работу.

— По нормативам предприятия не могут оставлять без надзора энергетические объекты. Да, разумеется, часть сотрудников, скажем, вспомогательных производств, работники управлений, администрации предприятия уйдут, как положено, на выходные — говорит руководитель регионального Электропрофсоюза (объединение энергетиков) Леонид Коршунов.

В Федерации профсоюзов напомнили, что наличие в календарном месяце нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Если, к примеру, работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается.

Согласно рекомендациям Минтруда, следующая неделя не будет относиться к выходным или праздничным дням, поэтому оплата тем, кто останется на местах, будет производиться в обычном размере.

БЕЗ УЩЕРБА ПРОИЗВОДСТВУ

Руководители ЧМК объявили, что предприятие всю предстоящую неделю будет работать в режиме выходного дня.

— На работе будут только сотрудники, обеспечивающие работу непрерывного производства. На предприятии также прорабатывают графики работы таким образом, чтобы минимизировать количество человек в смене без ущерба производству. Что касается остальных сотрудников, большинство будут переведены на удаленную работу с сохранением заработной платы до стабилизации ситуации, — говорится в официальном сообщении ПАО «Мечел».

На ЧТПЗ также нельзя останавливать ряд производств. Для рабочих введены дополнительные меры.

— Графики смен на производстве и передача дел между ними выстраиваются так, чтобы личные контакты были минимизированы, на предприятиях повсеместно установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников, производится дополнительная санитарная обработка помещений. Открыта горячая линия на базе собственного медицинского центра, — подчеркивают на трубопрокатном заводе.

НИКАКИХ ГОСТЕЙ

На ММК на время неблагоприятной эпидемиологической ситуации приостановлены зарубежные командировки и ограничены деловые поездки на территории России. Сотрудники, прибывшие из-за рубежа должны провести 14-дневный домашний карантин, но работать дистанционно. Делегации не зовут — теперь все онлайн.

— В пиковый момент снижения деловой активности проводятся ремонтные работы оборудования с плановым снижением объемов производства, — уточнили на ММК.

Чтобы горожане сидели дома в тепле и мыли руки теплой водой, в компании УСТЭК будут работать в обычном режиме сотрудники котельных, оперативно-диспетчерской службы, ремонтные и аварийные бригады. А вот все остальные будут трудиться удаленно.

— Производственный состав компании продолжат находиться на своих рабочих местах в полном составе и выполнять свою работу в требуемом объеме, — рассказал генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

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