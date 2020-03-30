Карантин в Челябинске из-за коронавируса: видеокамеры показали, как выглядит опустевший город

Понедельник, 30 марта, войдёт в историю как день без пробок. Нерабочая неделя заставила большинство горожан сидеть дома. Смотрим по камерам видеосвязи, как карантин в Челябинске из-за коронавируса изменил некогда оживленные перекрестки.

Пересечение Комсомольского и Свердловского проспектов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769584" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: видео с перекрестка Комсомольский-Свердловский.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Площадь Революции

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769600" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь Революции.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Перекресток Братьев Кашириных и Каслинской

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2688" height="1520" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769602" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Кашириных-Каслинская.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Гагарина-Дзержинского

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769601" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Гагарина-Дзержинского.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769594" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Комсомольский-Молодогвардейцев.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Площадь перед Южно-Уральским госуниверситетом

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2688" height="1520" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769604" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь перед ЮУрГУ.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

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