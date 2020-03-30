2020-03-30T12:58:26+03:00
Общество

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: видеокамеры показали, как выглядит опустевший город

Впечатляющие кадры с некогда оживленных перекрестков во время карантина в Челябинске из-за коронавиуса
Юлия РЕУТОВА
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Утренний час пик прошел без пробок. Фото: камеры «Интерсвязи»Утренний час пик прошел без пробок. Фото: камеры «Интерсвязи»
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Понедельник, 30 марта, войдёт в историю как день без пробок. Нерабочая неделя заставила большинство горожан сидеть дома. Смотрим по камерам видеосвязи, как карантин в Челябинске из-за коронавируса изменил некогда оживленные перекрестки.

Пересечение Комсомольского и Свердловского проспектов

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: видео с перекрестка Комсомольский-Свердловский.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Площадь Революции

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь Революции.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Перекресток Братьев Кашириных и Каслинской

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Кашириных-Каслинская.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Гагарина-Дзержинского

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Гагарина-Дзержинского.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Комсомольский-Молодогвардейцев.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Площадь перед Южно-Уральским госуниверситетом

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь перед ЮУрГУ.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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