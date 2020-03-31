Коронавирус в Челябинске, последние новости на 31 марта 2020 года: первый выздоровевший и новые заболевшие

Начнем с хороших новостей. Во-первых, в понедельник, 30 марта, из клиники Миасса выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса в Челябинской области. Во-вторых, у 12 больных с условно положительным результатом диагноз не подтвердился.

Но два диагноза все же подтверждены. Плюс зарегистрированы шесть новых больных. Одна из них — терапевт из Брединского района. Как и большинство заболевших, прилетела из-за границы. По слухам, она отказывалась от госпитализации — пришлось вызывать подмогу полицейских. И это врач!

Всего по информации на 6 часов утра 31 марта в Челябинской области 14 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 7 с условно положительным. 5424 южноуральца сдали анализы на коронавирус.

Таковы последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинске на утро 31 марта.

НАРУШИТЕЛИ КАРАНТИНА

Карантин не помеха. Фото: Инцидент Миасс, vk.com

Жители Челябинской области жалуются на работающие во время карантина магазины и закрытые аптеки. А также на работодателей, которые заставляют выходить на смену в нерабочую неделю.

Тем временем начальник управления по торговле и услугам администрации города Сергей Березуев отчитался о проверке 200 предприятий, которые попали под ограничения на время карантина по коронавирусу в Челябинске. Три из них работали, несмотря на запрет. В подпольном режиме продолжают зазывать клиентов бани и сауны. Полиция наведается и туда.

Сами южноуральцы тоже нарушают карантинные меры. Так, жители загородных поселков Челябинска массово отправились на прогулку. Некоторые даже решили отметить карантин с шашлыками. В соцсетях начали травлю таких нарушителей.

Напомним, что в Москве, Московской области и нескольких других регионах ужесточили режим карантина. Теперь там можно выходить из дома только в экстренных случаях. В рамках карантина по коронавирусу в Челябинске пока никаких дополнительных мер не предпринято. Губернатор Алексей Текслер сказал, что посмотрит на ситуацию в динамике. Если южноуральцы будут соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции, то более жестких мер удастся избежать.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Челябинские медики поддержали флешмоб #оставайтесьдомаФото: Инна КУМЕЙКО

Из-за эпидемии коронавируса в Челябинске у врачей значительно прибавилось работы. Губернатор Алексей Текслер принял решение увеличить в два раза окладную часть медикам, работающим с СОVID-2019.

ОКБ №2 в Лениском районе уже перепрофилирует под больницу для заразившихся коронавирусом. Освобожден и местный роддом. Здесь будут наблюдать беременных женщин и новорожденных детей с коронавирусом, если такие появятся. Подробнее о челябинской «Коммунарке» читайте ЗДЕСЬ.

Пока что все больные коронавирусом в Челябинской области поправляются в условиях стационара. Но если таких станет много, пациентов без осложнений будут лечить на дому, под присмотром медиков, в режиме полной самоизоляции.

До сих пор сохраняется дефицит медицинских масок. Для его ликвидации в Еманжелинске открыли круглосуточное производство. Первая партия в 100 тысяч одноразовых масок уже получена. В сутки предприятие в Еманжелинсе будет отшивать 15 тыс масок. Ведутся переговоры еще с одним предприятием.

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