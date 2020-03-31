«Запретили давать автографы и фотографироваться»: гонщик из Челябинска прервал ралли в Мексике из-за коронавируса

Челябинский автогонщик Ярослав Федоров участвовал в соревнованиях в Мексике, но мировая ситуация с коронавирусом расстроила планы болельщиков и заставила южноуральского спортсмена вернуться на родину. Здесь он сразу же попал на карантин. О возвращении в Россию Ярослав рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM), но из квартиры, где находится в самоизоляции.

— Мы узнали еще в Мексике, что ситуация с коронавирусом накаляется, вся команда и ребята, которые принимали участие в чемпионате мира, были напряжены. Организаторы сначала запретили давать автографы и фотографироваться с болельщиками, которых в Мексике очень много, ограничили доступ в сервис-парк. В общем, мы без болельщиков проводили эту гонку, они стояли только на специальных участках.

Челябинский автогонщик из Челябинска прервал ралли из-за коронавируса 00:00 00:00

Состязания спорткаров должны были продлиться три дня, но из-за быстро распространения вируса, их отменили.

— Отмену заключительного дня организаторы объяснили тем, что страны вот-вот начнут закрывать границы, и чтобы механики и спортсмены успели вернуться домой, все завершили на день раньше. По сути, эта ситуация ничего не поменяла, потому что у всех билеты были уже куплены и рассчитаны на три дня гонки.

Из последний информации, что я читал, подтвердили случай коронавируса у одного человека из команды промоутеров чемпионата мира WRC, который на протяжении всей гонки находился где-то в операторской и не контактировал с другими участниками.

АЭРОПОРТ: И ТАК СОЙДЕТ

Все боялись, что не смогут попасть домой, границы закроют и их отрежут от семьи, но с Ярославом Федоровым такого не случилось. Правда, принятые в аэропорту меры предосторожности неприятно удивили спортсмена.

— Я оказался в Москве и удивился, потому что не было того контроля, на который я рассчитывал: я был уверен, что по прилету у всех будут брать мазок, но мне только померили температуру, и сказали заполнить анкету. Они объяснили, что вдруг если будет какой-то подтвержденный случай, то мы вас потом найдем. Это было мне не совсем понятно, в том числе и как человеку с медицинским образованием. Если рассмотреть такой вариант: допустим я — носитель вируса, прилетел в самолете Мюнхен-Москва, заразил людей, которые разошлись по Москве без проблем. Потом еще полетел Москва-Челябинск, никаких препятствий не встретил. Вот вам и круг контактных.

Некоторые эксперты говорят, что действовать в России начали слишком поздно, к этому мнению присоединился и Ярослав.

— Я не вирусолог, но мне кажется, что основная проблема в том, что мы немного упустили момент. Меры, которые в России только начали предпринимать, надо было вводить раньше. Поэтому я не удивлюсь, если нас ждет итальянский сценарий. Когда объявили карантин, но жители продолжают шастать по улицам, шашлычки жарить в Москве. Неделю карантина люди восприняли, как неделю выходных.

«ДОМА НАДО СИДЕТЬ!»

Провериться на COVID-19 в Челябинске удалось не сразу.

— Я звонил в поликлинику, чтобы узнать, когда придет врач, мне в грубой форме сказали сидеть дома, что медсестра приходила, но меня не было. А я вообще не выхожу, даже чтобы мусор вынести.

Спортсмен пересказал телефонный разговор с сотрудником поликлиники:

— Я сижу дома, просто врач не приходил, наверное.

— У нас есть фото-доказательство, что вас не было дома, — сказали мне.

— Кстати, в доме есть система видеонаблюдения, мы можем установить, что я был дома, и когда врач пытался ко мне попасть.

На том конце тон изменился: пообещали прислать человека, чтобы взять анализы. Взять-то их взяли, но результат так и не дошел до пациента.

— Это можно понять. Наверно, большая загрузка. Когда я позвонил, мне сказали: наверно, отрицательный, потому что, если бы был положительный, вы уже лежали бы в инфекционном отделении, — отмечает гонщик.

Вспоминая этот случай, Ярослав отметил, что его коллега из Польши рассказывал, как к каждому прибывшему из-за границы приходит наряд полиции, чтобы контролировать, как человек соблюдает карантин.

ПОМЕНЯЛ РУЛЬ НА ДЖОЙСТИК

Для болельщиков из автоспорта есть не менее зрелищная альтернатива экстремальным гонкам.

— Все мероприятия отменяют, но устраивают виртуальные соревнования. Этап «Формулы-1» заменили виртуальными заездами, правда, большинство участников были киберспортсмены.

Если говорить про компьютерные симуляторы, там есть высокая конкуренция, и это зрелищно, если смотреть трансляции, это не заменит настоящего автоспорта и тех эмоций, но, как альтернатива, чтобы были в тонусе спортсмены, чтобы хоть какой-то интересе оставался у аудитории, это единственный вариант.

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