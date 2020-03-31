2020-04-01T18:20:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 31 марта 2020: карантин не помогает

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 31 марта 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: Эдуард ФадюшинФото: Эдуард Фадюшин
Изменить размер текста:

Темпы распространения коронавируса в Индии только увеличиваются. На 31 марта насчитывается 1251 случай заражения COVID-2019 и уже 32 смерти. Выписали около сотни человек.

Власти уже ввели карантин на три недели, но граждан буквально палками приходится выгонять с улиц. Соцсети заполонили видео, на которых стражи правопорядка наказывают нарушителей режима.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировали на юго-западе страны в штате Керала — 236 больных. На втором месте находится штат Махараштра, в котором выявили 228 случаев заражения. Ранее он занимал лидирующую позицию по числу заболевших. Далее по списку идет крупный город Индии Дели, где болеет 97 человек. На северо-востоке страны ситуация более оптимистичная.

Среди зараженных насчитывается девять десятков иностранных граждан. Почти 6000 россиян обратились в посольство с просьбой вернуться на родину, с прошлой недели количество обращений увеличилось в разы. Рост обращений связывают с тем, что местное население считает иностранцев главным источником инфекции, поэтому уже не так дружелюбно относится к туристам.

Трехнедельный карантин в Индии. Видео: twitter.com/steve_hanke.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 31 марта 2020: В стране 336 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 31 марта 2020 года (читать)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ниточки ведут к биатлонному центру: в минстрое Челябинской области продолжаются обыски
Обыски в минстрое Челябинской области: задержана куратор скандальных строек
Еще два штрафа за фейки о коронавирусе выписали в Челябинской области
Призеры экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты
Не боятся ни утонуть, ни коронавируса: рыбак провалился под лед в Челябинской области
«Это удар по занятости»: в Челябинской области увеличат пособие по безработице
Показать паспорт и объяснить цель поездки: ГИБДД усиленно проверяет водителей на дорогах в Челябинской области
«Кто нам будет оплачивать кредиты?»: таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору после продления карантина
Алексей Текслер призвал челябинцев проявлять лучшие качества во время вынужденного карантина
Супермаркет в Челябинской области вместо медицинских масок снабдил своих продавцов строительными щитками
В Челябинске скончался ребенок, обожженный во время взрыва в Магнитогорске
«Про коронавирус не шутим»: челябинские комики бесплатно выступают в соцсети
Полиция не позволила устроить пикник семье из Челябинска