Коронавирус в Индии, последние новости на 31 марта 2020: карантин не помогает

Темпы распространения коронавируса в Индии только увеличиваются. На 31 марта насчитывается 1251 случай заражения COVID-2019 и уже 32 смерти. Выписали около сотни человек.

Власти уже ввели карантин на три недели, но граждан буквально палками приходится выгонять с улиц. Соцсети заполонили видео, на которых стражи правопорядка наказывают нарушителей режима.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировали на юго-западе страны в штате Керала — 236 больных. На втором месте находится штат Махараштра, в котором выявили 228 случаев заражения. Ранее он занимал лидирующую позицию по числу заболевших. Далее по списку идет крупный город Индии Дели, где болеет 97 человек. На северо-востоке страны ситуация более оптимистичная.

Среди зараженных насчитывается девять десятков иностранных граждан. Почти 6000 россиян обратились в посольство с просьбой вернуться на родину, с прошлой недели количество обращений увеличилось в разы. Рост обращений связывают с тем, что местное население считает иностранцев главным источником инфекции, поэтому уже не так дружелюбно относится к туристам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769962" frameborder="0"></iframe> Трехнедельный карантин в Индии. Видео: twitter.com/steve_hanke.

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