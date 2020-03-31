Коронавирус в Индии, последние новости на 31 марта 2020: карантин не помогает
Темпы распространения коронавируса в Индии только увеличиваются. На 31 марта насчитывается 1251 случай заражения COVID-2019 и уже 32 смерти. Выписали около сотни человек.
Власти уже ввели карантин на три недели, но граждан буквально палками приходится выгонять с улиц. Соцсети заполонили видео, на которых стражи правопорядка наказывают нарушителей режима.
Самое большое количество инфицированных зарегистрировали на юго-западе страны в штате Керала — 236 больных. На втором месте находится штат Махараштра, в котором выявили 228 случаев заражения. Ранее он занимал лидирующую позицию по числу заболевших. Далее по списку идет крупный город Индии Дели, где болеет 97 человек. На северо-востоке страны ситуация более оптимистичная.
Среди зараженных насчитывается девять десятков иностранных граждан. Почти 6000 россиян обратились в посольство с просьбой вернуться на родину, с прошлой недели количество обращений увеличилось в разы. Рост обращений связывают с тем, что местное население считает иностранцев главным источником инфекции, поэтому уже не так дружелюбно относится к туристам.
Трехнедельный карантин в Индии. Видео: twitter.com/steve_hanke.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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