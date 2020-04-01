Разбор полетов: в День птиц любуемся самыми красивыми пернатыми Челябинской области

1 апреля отмечается День птиц (и это не шутка). Пока действует режим самоизоляции и людям нельзя гулять даже в парках, мы решили напомнить, насколько красива природа Челябинской области. Посмотрите, какие интересные пернатые из наших лесов попали в объектив фотографа-натуралиста Евгения Попова.

Зимородки / река Уй. Фото: Евгений Попов

Обыкновенный глухарь / п. Вишневогорск. Фото: Евгений Попов

Удод / п. Бреды. Фото: Евгений Попов

Пестрые дятлы/ Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов

Уральская неясыть / Харлушевский заказник. Фото: Евгений Попов

Черная синица/ Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов

Овсянка садовая. Фото: Евгений Попов

Королек желтоголовый (самая легкая птица России) / Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов

Камышница с птенцом / Кыштымский городской округ. Фото: Евгений Попов

Полевой тетерев / Харлушевский природный заказник. Фото: Евгений Попов

Серый журавль / Донгузловский природный заказник. Фото: Евгений Попов

Ходулочник / оз. Катай. Фото: Евгений Попов

Дубоносы. Фото: Евгений Попов

Чечетки/Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов

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