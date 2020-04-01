Разбор полетов: в День птиц любуемся самыми красивыми пернатыми Челябинской области
1 апреля отмечается День птиц (и это не шутка). Пока действует режим самоизоляции и людям нельзя гулять даже в парках, мы решили напомнить, насколько красива природа Челябинской области. Посмотрите, какие интересные пернатые из наших лесов попали в объектив фотографа-натуралиста Евгения Попова.
Зимородки / река Уй. Фото: Евгений Попов
Обыкновенный глухарь / п. Вишневогорск. Фото: Евгений Попов
Удод / п. Бреды. Фото: Евгений Попов
Пестрые дятлы/ Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов
Уральская неясыть / Харлушевский заказник. Фото: Евгений Попов
Черная синица/ Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов
Овсянка садовая. Фото: Евгений Попов
Королек желтоголовый (самая легкая птица России) / Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов
Камышница с птенцом / Кыштымский городской округ. Фото: Евгений Попов
Полевой тетерев / Харлушевский природный заказник. Фото: Евгений Попов
Серый журавль / Донгузловский природный заказник. Фото: Евгений Попов
Ходулочник / оз. Катай. Фото: Евгений Попов
Дубоносы. Фото: Евгений Попов
Чечетки/Челябинский городской бор. Фото: Евгений Попов
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