2020-04-03T08:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: введены новые меры по карантину

Губернатор Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: как будут работать компании и ЗАГСы
Юлия РЕУТОВА
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Фото: правительство Челябинской областиФото: правительство Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал очередной пакет мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

— Организациям, не прервавшим свою деятельность в период обязательной самоизоляции, необходимо усилится дезинфекционный режим, — говорится в документе.

Временно приостанавливается регистрация заключения и расторжения браков. Если это невозможно, проводить регистрацию лишь в присутствии новобрачных.

— Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, — уточнили в правительстве.

31 марта в Челябинской области ввели режим всеобщей обязательной самоизоляции. Согласно документу, жителям нельзя покидать жилища. Вводится требование соблюдения обязательной социальной дистанции между людьми в 1,5 метра. В том числе, в общественных местах и в транспорте. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа в такси.

Органы госвласти, организации, предприятия обязаны обеспечить дистанцирование с помощью специальной разметки, установки специального режима допуска и нахождения в зданиях.

Челябинцам запрещено покидать места проживания за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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