Коронавирус в Индии, последние новости на 1 апреля 2020: за гражданами следить через смартфоны
Количество заразившихся в Индии уже 1238 человек, за сутки количество погибших выросло до 35 человек, а 123 пациента были выписаны, об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия. Мы собрали последние новости на 1 апреля 2020 по коронавирусу в Индии.
Чтобы справиться с инфекцией, правительство ввело жесткий карантин, который продлится до 14 апреля: всем запрещено выходить на улицу, границы между штатами закрыли и отменили внутренние перелеты.
В штате Карнатака за соблюдением карантина следят через мобильное приложение. Гражданин, которому запрещено выходить на улицу, должен отчитываться с помощью селфи, потом место, где седлано фото, отслеживают через GPS.
Теперь 6 тысяч российских туристов не могут вернуться домой, большая часть россиян находится в Гоа. Люди жалуются, что местные торговцы повысили цены в несколько раз, где-то даже для своих земляков.
В соцсетях туристы рассказывают, как им приходится жить во время карантина в Индии
Россияне делятся фотографиями в соц сетях, отмечают геопозицию, ставят хештеги, чтобы рассказать людям, как они живут в Индии.
— Ездил сегодня за овощами. 1 час позора в очереди, потом поздоровался со всеми жителями Северного Гоа посредством овощей, которые они трогали до меня и потрогают после (выбирая, ага). Буду выкладывать отчеты о своем состоянии, — пишет пользователь по ником Easygoa.
— Сегодня мне удалось добыть картошки и овощей. Я отнесла немного хозяевам дома, зная что они голодные (цены некоторые торговцы задрали даже для своих, старикам-крестьянам не потянуть такие) — рассказывает Yanka.e в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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