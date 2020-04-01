Коронавирус в Индии, последние новости на 1 апреля 2020: за гражданами следить через смартфоны

Количество заразившихся в Индии уже 1238 человек, за сутки количество погибших выросло до 35 человек, а 123 пациента были выписаны, об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия. Мы собрали последние новости на 1 апреля 2020 по коронавирусу в Индии.

Чтобы справиться с инфекцией, правительство ввело жесткий карантин, который продлится до 14 апреля: всем запрещено выходить на улицу, границы между штатами закрыли и отменили внутренние перелеты.

В штате Карнатака за соблюдением карантина следят через мобильное приложение. Гражданин, которому запрещено выходить на улицу, должен отчитываться с помощью селфи, потом место, где седлано фото, отслеживают через GPS.

Теперь 6 тысяч российских туристов не могут вернуться домой, большая часть россиян находится в Гоа. Люди жалуются, что местные торговцы повысили цены в несколько раз, где-то даже для своих земляков.

В соцсетях туристы рассказывают, как им приходится жить во время карантина в Индии

Россияне делятся фотографиями в соц сетях, отмечают геопозицию, ставят хештеги, чтобы рассказать людям, как они живут в Индии.

— Ездил сегодня за овощами. 1 час позора в очереди, потом поздоровался со всеми жителями Северного Гоа посредством овощей, которые они трогали до меня и потрогают после (выбирая, ага). Буду выкладывать отчеты о своем состоянии, — пишет пользователь по ником Easygoa.

— Сегодня мне удалось добыть картошки и овощей. Я отнесла немного хозяевам дома, зная что они голодные (цены некоторые торговцы задрали даже для своих, старикам-крестьянам не потянуть такие) — рассказывает Yanka.e в Instagram.

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