2020-04-03T08:29:18+03:00
Общество

Когда в Челябинске отключат отопление 2020: горожане жалуются на духоту в запертых на самоизоляцию квартирах

Мы узнали, когда в Челябинске отключат отопление
Лидия ПЕСКОВА
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Понизить градус батарей можно, но только там, где стоят внутридомовые приборы учета тепла.Понизить градус батарей можно, но только там, где стоят внутридомовые приборы учета тепла.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Введенный накануне режим самоизоляции заставил людей сидеть дома. Прогулки на свежем воздухе разрешены в исключительных случаях. Многие горожане круглые сутки проводят дома. И... жалуются на горячие батареи.

— Батареи шпарят. В квартире душно, нечем дышать. Когда уже отключат отопление? — спрашивают читатели.

Мы узнали, возможно ли это в ближайшее время.

«ОРИЕНТИРУЕМСЯ ПО ПОГОДЕ»

— Конкретной даты, когда в Челябинске по весне отключают отопление, нет. Ориентируемся по погоде. Отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

Обычно такой температурный режим устанавливается в Челябинске в первых числах мая, а отопление отключают лишь после праздников. Официально отопительный сезон на Южном Урале длится до 15 мая.

В ПОМОЩЬ «СИДЕЛЬЦАМ» — ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Чтобы вычислить среднесуточную температуру воздуха, синоптики берут во внимание восемь измерений за сутки. На сайте Челябинского гидрометцентра доступны только два показателя: температура ночью и температура днем. И в ближайшие дни однозначно +8 за сутки в городе не получится.

Так, в четверг, 2 апреля, в городе всего +3...+5 градусов днем.

В пятницу, 3 апреля, до +7...+9 днем, зато холодно ночью.

На следующей неделе в Челябинске должно потеплеть до +8...+10 градусов. И даже ночи обещают быть теплыми: до +1. Но это только прогноз. К тому же в любой момент может снова похолодать. А запустить отключенные батареи будет практически невозможно.

— Если вам душно, открывайте окна. Убьете сразу двух зайцев. В пандемию полезно проветривать помещения, — напоминают врачи всем, кто находится на самоизоляции.

Вынужденный опыт отключения тепла в понедельник, 31 марта, пережил жилой дом по улице Братьев Кашириных, 105а. В понедельник, 31 марта, из-за технических проблем здесь отключили горячую воду и отопление - никому не понравилось. Перекрывать тепло слишком рано.

У КОГО ПОЛУЧИТСЯ УСМИРИТЬ БАТАРЕИ

Наблюдать за среднесуточными температурами власти города начинают обычно после 22 апреля. В 2019-м году батареи отключили 5 мая.

И все же повлиять на ситуацию с отоплением можно.

— Если в доме установлены внутридомовые приборы учета тепла, жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию и попросить, чтобы та снизила параметры нагрева, — говорят в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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