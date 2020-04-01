«Золотая олива» и «Солнечный ветер»: в Челябинском онкоцентре капитально отремонтирован операционный блок

Операционный блок Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины расположен на седьмом этаже главного корпуса. История возведения здания растянулась на десятилетия: стройку то вели, то приостанавливали. Окончательно здание ввели в эксплуатацию 20 лет назад, и за это время в помещениях оперблока ни разу не было капитального ремонта и технической модернизации с учетом современных требований в медицине — в хирургии и онкологии.

В январе прошлого года после тщательной проработки проекта, выбора подрядчиков, изучения самого передового оборудования в помещениях оперблока начался капремонт.

СТЕРИЛЬНЫЙ ВОЗДУХ

Пространство отделения полностью перепланировали. Появилась система «чистых помещений». Они оборудованы специальными приточно-вытяжными вентиляционными системами. Появились ламинарные устройства-распределители для обслуживания помещений-модулей стерильным воздухом. Грязный воздух удаляется через панели забора воздуха.

На особом контроле был дизайн помещений. Комфортно и уютно здесь и пациентам, и врачам. Стены окрашены в приятные цвета. Яркие картины, постеры с изображением дельфинов, птиц, растений радуют глаз. Помещения оперблока названы очень поэтично: «Морская волна», «Золотая олива», «Солнечный ветер».

Гордость оперблока — современное оборудование. Закуплено самое передовое, от лучших производителей России, Германии, Чехии, США, КНР, Швейцарии, Японии, Мексики.

Но нынешняя онкологическая служба — это не только врачи, но и инженеры-физики, которые находятся за кадром. Над оперблоком онкоцентра есть еще один этаж, технический, где установленная самая техника, обеспечивающая работу современной аппаратуры в операционных и вспомогательных помещениях.

— Без хвастовства отмечу, что сейчас мы самый мультимодальный онкоцентр на Урале, — говорит главный онколог Челябинской области, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин. — Комплексно двигаясь вперед шеренгой, мы достигнем еще большего успеха.

РЕШАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ ДОМА

Отремонтированные помещения оперблока осмотрел губернатор Алексей Текслер. Позиция главы региона — максимально быстрая первичная диагностика; оказание пациентам самой передовой высокотехнологичной помощи, вплоть до протонной терапии.

— Тема онкологических заболеваний в регионе — одна из самых актуальных после заболеваний сердечно-сосудистой системы. В стране ситуация такая же. Крайне важно развитие всей медицинской базы, которая работает по онкологической тематике. Нужно сделать ее современной, нужно увеличить возможности этих больниц. Мы посмотрели, как должны выглядеть новые операционные. Со следующей недели они начнут работать. Увеличится поток пациентов, вырастет уровень оказания медицинской помощи. В регионе появится программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы увеличим функционал всех возможных направлений лечения онкологических заболеваний: от самых ранних диагностик до самых высокотехнологичных лечебных форматов. В планах — закупка для онкоцентра двух самых современных аппаратов ПЭТ и КТ-аппарата, внедрить современные облучательные технологии всех направлений. Здесь, у себя на Южном Урале, мы должны решать весь спектр задач.

ЦИФРА

Более 400 млн руб. было направлено на капитальный ремонт хирургического блока онкоцентра.

Работы финансировали два источника. Бюджет Челябинской области выделил более 222 млн руб. Областной центр онкологии и ядерной медицины вложил более 193 млн руб.