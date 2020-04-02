Коронавирус в Индии, последние новости на 2 апреля 2020: зараженных становится больше

За последние сутки зафиксировали 240 новых случаев заражения коронавирусом в Индии. Число больных достигло отметки в 1637 пациентов, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны. Мы собрали последние новости на 2 апреля 2020.

В настоящие момент большинство инфицированных проходит лечение, их насчитывается 1466 человек, 132 выздоровели. За последние сутки количество погибших выросло с 35 до 38 пациентов.

География заболеваемости: Махараштра (302 заболевших) и Керала (241) по прежнему остаются штатами-лидерами по заболеваемости.

В одном из крупных городов Индии Дели — около 120 инфицированных коронавирусом, в штатах Уттар-Прадеше и Карнатаке 103 и 101 случая заражения.

Напомним, что в Индии власти ввели карантин на 3 недели, были закрыты границы между штатами, отменены внутренние и международные авиаперелеты, а также ограничена работа общественного транспорта и такси, чтобы остановить распространения болезни.

Из-за жестких ограничений около 6000 россиян не смогли вернуться на родину и обратилиьс в посольство за помощью. Однако даже после вступивших в силу запретов более тысячи граждан России все-таки смогли вернуться домой, сообщает посол России в Индии.