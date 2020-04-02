Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 3 апреля 2020 года: кого еще заразил торговец мясом и сколько продлится самоизоляция

В Магнитогорске продолжается всеобщий режим самоизоляции. В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочей недели до конца месяца. Но в некоторых регионах строгий режим могут снять раньше. Пока все по возможности остаются дома до особого распоряжения властей. ДОПОЛНЕНИЕ: глава региона Алексей Текслер сегодня заявил, что в Челябинской области режим самоизоляции продлится до 19 апреля.

Подтвержденных больных коронавирусом в Магнитогорске на 3 апреля 2020 года — шесть человек. Всего в Челябинской области — 21 человек.

Среди заболевших коронавирусом в Магнитогорске пять случаев — в Кизильском районе. Это торговец мясом, вернувшийся из Дубая, и его родственники. По информации КП-Челябинск, среди них — ребенок. Еще одна заболевшая — фельдшер, которая выезжала на вызов к этой семье. История с ее заражением вылилась в скандал. Еще бы — пришлось отправить на карантин всех сотрудников скорой помощи. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Шестая заболевшая коронавирусом жительница Магнитогорска, по информации КП-Челябинск, вернулась из США.

Под подозрением на заболевание коронавирусом в Магнитогорске еще четыре человека, в том числе сотрудница банка в Кизиле и аптекарь. Сотрудница банка контактировала все с тем же торговцем мясом. Список человек, зараженных им, растет.

Есть и хорошая новость: в Магнитогорске выписали бабушку — родственницу челябинца, который привез коронавирус из Италии. Напомним, он заразил родных и коллегу.

Регион принимает дополнительные меры безопасности. Закрыли въезд в Челябинскую область. Весь автопоток, движущийся в обоих направлениях, проверяют сотрудники ГИБДД. Пропускают только транзитные фуры и грузовые автомобили, везущие на Южный Урал продукты питания и товары первой необходимости.

Заработала горячая телефонная линия по вопросам коронавируса в Магнитогорске и Челябинске и области. Задать любой свой вопрос по теме можно по телефону: 8-800-201-41-88 (круглосуточно).

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 3 апреля 2020 года. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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