Коронавирус в Челябинске, последние новости на 2 апреля 2020 года: новые зараженные, обработка улиц и вероятность введения спецпропусков

Главной новостью минувших суток стало ужесточение карантина для всех жителей области. Глава региона Алексей Текслер подписал очередной пакет ограничительных мер.

В частности: временно запрещено регистрировать браки и разводиться. В экстренных случаях жениться можно, но без гостей.

— Организациям, не прервавшим свою деятельность в период обязательной самоизоляции, необходимо усилится дезинфекционный режим, — говорится в документе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗЪЯСНЯЕТ

У горожан возникают вопросы по отдельным моментам самоизоляции. Правительство публикует подробный разбор множества ситуаций.

В частности отмечается, что общественный транспорт продолжить работу, но уже в сокращенном режиме. Все еще разрешается ездить в такси, но при этом следует соблюдать индивидуальные меры защиты.

Горожан просят не заниматься спортом на улице, отменить пробежки. Не выходить из дома с колясками и детьми. Если вы вынуждены ходить на работу, то попросите у начальства справку в свободной форме — документ облегчит общение с полицией, которая патрулирует города и районы. Попросить предъявить справку также имеют право любые официальные представители власти, например, сотрудники Роспотребнадзора. Горожан пока не штрафуют, только проводят профилактические беседы.

На границах Челябинской области выставлены усиленные патрули. Они проводят профилактические беседы с автомобилистами, а жителям других регионов рекомендуют вернуться домой.

Пропускной режим пока не введен. Однако власти прорабатывают такую возможность.

Рублем наказывают только тех, кто вернулся из-за границы, контактировал с заращенными вирусом и нарушает двухнедельный запрет на выход из дома. Остальным можно выходить в магазин и в аптеку, выбрасывать мусор и гулять с собакой.

Если случилось горе, и кто-то умер — поминки в этот период проводить запрещается. Никаких массовых сборищ, даже в такой момент.

Все занятия с репетитором переводятся в режим онлайн.

НА УЛИЦЫ ВЫШЕЛ САМОЛЕТ-БРОНЕПОЕЗД

Городские службы начали массового обрабатывать специальным раствором парки, дороги и тротуары. Где-то используют простой ручной труд, а где-то — мощную технику. На дороги вывели специальный транспорт, который по шуму можно сравнить с самолетом, а по внешнему виду — с бронепоездом. Идет дезинфекция парков и скверов. Люди в химзащите обрабатывают скамейки, тротуары, детские площадки и прочие поверхности, с которыми могут контактировать горожане. Раствор безопасен и не токсичен для людей и животных.

В аптеки города начали завозить маски. Первая партия из 57 тысяч штук поступила в государственные аптеки. В больницах и медучреждениях, по словам чиновников, дефицита масок нет. Всего в региональные аптеки должны доставить 350 тысяч медицинских масок.

В День смеха был оштрафован еще один южноуралец, который оставил фейковый комментарий о закрытии Магнитогорска в социальных сетях. Мужчина выплатит государству 30 тысяч рублей.

Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске решено передвинуть на конец лета — осень.

+6 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ТЕСТОВ ЗА СУТКИ

А теперь немного статистики. Заразившихся коронавирусом стало больше.

Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены шесть новых случаев заболевания. Таким образом, в регионе зарегистрировано 20 случаев заражения. Условно подтвержденный диагноз у пяти человек (четверо из них — новые).

Все зараженные находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10