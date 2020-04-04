«Маленькая жизнь» или «Поиски бессмертия»: что почитать во время карантина по коронавирусу в Челябинске

Ближайший месяц у челябинцев появился вагон свободного времени и скоротать его можно с пользой. Что почитать на карантине рассказал заведующий Центром межкультурных коммуникаций публичной библиотеки Рифат Абдрашитов в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM):

— У каждого есть свой список книг, до которого все никак не дойдут руки. Для начала я бы порекомендовал поднять эти списки, посмотреть из жанров, что на душу ложиться: кому-то хочется в меланхолию впасть, кто-то хочет взбодриться и поискать позитива, кому-то хочется узнать экспертное мнение о происходящем — это три разных пласта литературы.

Что почитать на карантине в Челябинске 00:00 00:00

ДЛЯ МЕЛАНХОЛИКОВ

Для меланхоликов Рифат Абдрашитов советует перечитать то, что читали еще в юности, когда ходили в школу.

— Мелонхолизирующие — это вся классика. Есть такая фраза: «В определенном возрасте уже не надо читать, надо перечитывать». Как раз можно перечитать классику: Чехова, Пушкина и т. д. Вот у меня лежит «Евгений Онегин», с этим карантином до него точно дойдут руки. Можно посмотреть короткие жанры, это Куприн, Киплинг. За большую прозу я бы сейчас не брался. Время будет, и «Маленькую жизнь» янагихаровскую [Ханья Янагихара] осилить. Но за «Улисс» братья смысла нет — все равно не дочитаешь.

ДЛЯ УСТАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА

Если новости о количестве заболевших и карантине расшатывают вашу психику, то развлекательная литература поможет вам отвлечься от истерии и привести мысли в порядок.

— Если говорить о прозе вдохновляющей, отвлекающей, то здесь вариантов много. Например, Иоанна Хмелевская, но это скорее на любителя, все ее ироничные детективы: «Что сказал покойник» или «Все красное». В последней все зависит от перевода, какой попадется. Из свежего можно посмотреть на прозу Маши Трауб, на ее язык, у нее очень живые зарисовки и пышущие жизнью герои. И из совсем нового, в нашем абонементе уже появилась эта книга, Алеся Казанцева «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно», про смешную жизнь, очень рекомендую.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАУКИ

Не всем походит художественная литература, конечно, ее полезно читать, но не менее увлекательны и научно-популярные произведения.

— К третьему пласту относятся эксперты, мнение которых было бы интересно людям в настоящий момент. Я готов порекомендовать Петра Талантова «0,05 Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия», там как раз про заговор фармацевтов подробно разбирается, можно почитать и самому сделать вывод. И серия Аси Казанцевой, у нее вышло три книги с очень научным подходом и популярным изложением фактов. Последняя книга посвящена человеческому мозгу, а до этого речь шла и о курении, гомеопатию, прививках и многом другом, что является предметом спора среди людей.

Наука сегодня стала ближе. Это хорошо, это помогает нам выработать навык критического мышления, умение анализировать, а не на слова верить. Художественная литература вместо этих навыков развивает воображение, эмоциональный интеллект, а вот рациональное, это к научпопу.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА (И НЕ ТОЛЬКО)

«Заражение» и «Апокалипсис по-голливудски»: что посмотреть челябинцам на карантине

Подборка лучших фильмов об эпидемиях — серьезных и не очень (далее)

Доставка еды в Челябинске в период карантина: заказываем от булки хлеба до дивана

Как работают компании, сколько стоит доставка еды, и что можно купить дистанционно, кроме продуктов (эксперимент КП)

Модный карантин: защитят ли челябинцев от коронавируса стильные многоразовые маски

Эксперты рассказали, стоит ли тратить деньги на красивые повязки из интернета (подробнее)

Заказываем любимые блюда и напитки, не вставая с дивана.

Корм и товары для животных доставляют дистанционным способом.

Не забываем про уборку и дезинфекцию квартир.