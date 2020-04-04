2020-04-04T22:48:58+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 5 апреля 2020 года: коллеги зараженного фельдшера ждут повторный тест

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 5 апреля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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На юге области сформировался свой эпицентр коронавируса.На юге области сформировался свой эпицентр коронавируса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Юг Челябинской области оказался второй после Челябинска территорией по количеству зараженных COVID-19.

Первой заболевшей стала бабушка из Магнитогорска, которая заразилась от внука-челябинца, вернувшегося из Италии. Для женщины все закончилось хорошо. Она поправилась и выписалась из больницы еще 1 апреля. Еще одна заболевшая коронавирусом жительница Магнитогорска, по информации КП-Челябинск, вернулась из США.

Головной болью медиков стала семейная пара из Кизильского района, которая привезла коронавирус из Арабских эмиратов.

Вместо того, чтобы самоизолироваться на две недели, глава семейства поехал торговать мясом в Сибай, что в соседней Башкирии. После того, как диагноз у него подтвердился, в Сибае экстренно провели дезинфекцию рынка и взяли анализы у пары сотни людей. У двоих тесты дали условно-положительные результаты.

Не обошла беда стороной и родственников мужчины. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу шестимесячный внук туриста. Сейчас мальчик находится на лечении в инфекционной больнице Магнитогорска. Также коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала мазки у торговца и его близких, после чего пришлось закрыть всю станцию скорой помощи . Первый анализ ее коллег показал: все здоровы. Родные женщины — тоже. Однако медики сейчас сидят по домам — дней через десять им будут делать повторный тест. Пока подозрения в заражении не снимают. О своем заражении коронавирусом кизильский фельдшер в подробностях рассказала КП-Челябинск.

Помимо этого, от торговца мясом мог заразиться местный аптекарь и сотрудница Сбербанка.

Всего на утро воскресенья, 5 апреля, в Челябинской области было 26 подтвержденных случаев COVID-19. Четыре южноуральца поправились и выписаны домой, двое из них — за последние сутки.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

КП-Челябинск составила карту, по которой видно, откуда в область завезли коронавирус. Из 26-ти случаев, кстати, только 11 завозные, остальные — контактные.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Режим всеобщей изоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля. Выходить из дома до этого дня разрешается только в экстренных случаях: на работу, в магазин или в аптеку, вынести мусор, выгулять собаку.

Населенные пункты и въезды в область патрулирует ГИБДД. Полиция выявляет и штрафует нарушителей режима самоизоляции, которые получили запрет на выход из дома от Роспотребнадзора. С остальными проводятся профилактические беседы о важности изоляции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 5 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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