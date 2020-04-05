Как вернуться из Южной Кореи в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Россия приостановила рейсы по возвращению граждан из-за рубежа. Тайм-аут взяли, чтобы сформировать списки и не допустить новую волну распространения COVID-2019. Разбираемся, как вернуться из Южной Кореи в Россию в период коронавируса.

Пока в посольстве не говорят, когда будут вывозить граждан. Списки формируются через сайт госуслуг, где необходимо заполнить специальную форму.

Также представители России в Республике Корея заявили, что всем, нуждающимся и прошедшим регистрацию на сайте госуслуг, будет оказана материальная помощь.

— Для решения задачи по скорейшему возвращению россиян домой и облегчению их текущего положения, органами федеральной исполнительной власти реализуется целый комплекс мер, направленный на формирование графика вывозных рейсов с учетом необходимости исключить объективные риски завоза в Россию новой волны инфекции, а также на запуск механизма оказания материальной поддержки согражданам, временно находящимся за рубежом, — сообщает посольство России в Республике Корея.

У ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ЕСТЬ ШАНС

Несмотря на действующие ограничения, хабаровские власти просят разрешение вернуть 128 жителей Дальнего востока, застрявших в транзитной зоне. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо рабочей группе по борьбе с коронавирусом в Госсовет России. Он попросил открыть воздушное пространство Хабаровска, чтобы вернуть сограждан из Южной Кореи.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

На информационном портале консульства оставили полезную информацию для россиян, находящихся за рубежом.

— Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети посольств и генеральных консульств России, — сообщают на информационном портале Консульства России.

В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить дежурному консулу в республике Корея по номеру: +82-10-6629-21-34.

В любое время суток граждане могут обратиться в Ситуационно-кризисный центр МИД России по телефонам: +7(495) 587-88-60, +7(499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7(499) 244-28-47, а также через WhatsApp на номер +7-985-046-52-97. Также свой вопрос можно задать в социальных сетях на странице МИД России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Южной Корее продлили режим самоизоляции до 19 апреля: власти просят всех воздержаться от посещения людных мест, а также не забывать про социальную дистанцию 1,5-2 метра.