Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 6 апреля 2020 года: подтвержден диагноз у летавшего в Аргентину туриста
К концу этой недели в Магнитогорк пришел повторный анализ туриста, летавшего в Аргентину. Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила предварительный диагноз местных врачей — у человека СOVID-19. Мы не знаем, мужчина это или женщина. Известно только, что заболевшему 39 лет. Болезнь проходит в легкой форме.
С начала эпидемии коронавируса в Магнитогорске это третий случай заражения.
Первой была пожилая женщина, которая заразилась от внука-челябинца, вернувшегося из Италии. Она поправилась и уже выписана из больницы.
Еще одна заболевшая коронавирусом жительница Магнитогорска, по информации КП-Челябинск, вернулась из США.
Также в инфекционном отделении магнитогорской больницы продолжают лечиться зараженные из Кизильского района области — их пять человек. Это мужчина, который вернулся из Арабских Эмиратов, члены его семьи (в том числе шестимесячный внук туриста) и фельдшер скорой, которая брала анализы у больного.
Всего на утро понедельника, 6 апреля, Челябинской области было 27 подтвержденных случаев COVID-19. Восемь человек не имеют клинических признаков. У четырех — пневмония. У остальных болезнь протекает в легкой форме.
Инфографика: Эдуард Фадюшин.
Как и в Челябинске, в Магнитогорске до 19 апреля объявлен режим массовой самоизоляции. Людей старше 65 лет просят не выходить на улицу даже за лекарствами и продуктами. Попросить о помощи можно по телефонам городского управления соцзащиты с 8.30 до 16.00:
— Правобережный район: 8 (3519) 305-406;
— Ленинский район: 8 (3519) 23-55-54; 8 902-891-53-35;
— Орджоникидзевский район — 8 (3519) 308-031; 8 919-319-58-59.
С 16.00 до 8.30 работает многоканальный телефон 8-919-304-63-00.
На сайте мэрии также выложен перечень заведений общепита, где можно заказать готовую еду на дом.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 6 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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