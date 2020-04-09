В Челябинске конфликт с учителем физкультуры закончился для пятиклассника травмпунктом

Инцидент в челябинской школе № 55 произошел накануне весенних каникул. Сын Елены Арсений вернулся с уроков с опухшей рукой. Разгибать и сгибать руку пятикласснику было больно, на локтевом сгибе появилась опухоль. За затянувшиеся вынужденные выходные конфликт так и не удалось решить.

«СХВАТИЛА ЗА ЛОКОТЬ И ОТЧИТАЛА»

Классный руководитель Арсения — преподаватель по физкультуре. На том уроке мальчишки из класса играли в пионербол. В разгар игры Арсений потерял мяч и в сердцах сматерился. Это услышала педагог и посадила игрока на скамейку. Дальше случился банальный для подросткового возраста диалог.

— Я теперь до конца тут сидеть буду? — спросил Арсений.

— До конца урока, — ответила педагог.

Тогда подросток без спроса поднялся и пошел в раздевалку - переодеваться. Это разгневало преподавателя физкультуры:

— Ты почему себя так ведешь?

— А почему вы на меня кричите?

Дальше, со слов мальчишки, педагог схватила его за локоть и отчитала.

— Классная схватила за руку, когда ругала за поведение на уроке, — объяснил парень.

Вечером мать и сын отправились в травмпункт. Медики подозревали разрыв мягких тканей. Однако после рентгена диагноз не подтвердился. У мальчика обнаружили ушиб локтевого сустава. Арсению прописали обезболивающее и физиолечение.

«ОБА НА» И ВЫСТАВИЛИ ЗА ДВЕРЬ

С документами из травмпункта мама Арсения пошла в школу. Надеялась: объяснят, что случилось, извинятся за травму.

— Только куда там! Услышав, что я пришла, завуч школы, мужчина, повернулся ко мне со словами: «оба на». А директор выставила за дверь: «приходите в приемные часы»! Больше мне разговаривать с ними не о чем. Я написала заявление в полицию, — говорит Елена.

По ее словам, Арсения трудно назвать проблемным ребенком. В начальной школе конфликтов у сына никогда не было. Арсений успешно занимается спортом, дома — коллекция золотых медалей. Любимчик бабушек в дворе — всегда здоровается, помогает им сажать цветы по весне.

Мама уверена, что виной всему - неадекватное поведение взрослых.

— В школе сменился руководитель, часть педсостава. И теперь нашу школу я просто не узнаю. У меня волосы от нее дыбом! — признается Елена.

НАКАЗЫВАЮТ ГОЛОДОМ И ЗАСТАВЛЯЮТ СТОЯТЬ НА УРОКЕ

Минувшей осенью у Арсения уже была одна травма на физкультуре. Посреди зала во время урока стоял тяжелый ученический стул с металлическими ножками. Арсений случайно споткнулся и уронил его на себя - на ноге появились ссадины и синяк.

— Никакой помощи сыну тогда не оказали, мне о случившемся не сообщили, учитель даже не извинилась. А про стул мне сказали: он должен был там стоять, и почему-то именно посреди зала, — рассказывает Елена.

Извинения женщине принесли позже, когда Елена сама пришла с жалобой в школу.

Женщина заявляет, что в школе создана невыносимая для детей обстановка. Например, по СанПиНам обеденная перемена для учеников должна длиться не меньше 20 минут. В 55-й об этом не слышали. Пятиклассникам предлагают спуститься с третьего этажа, пообедать, вернуться в класс и приготовиться к следующему уроку всего за десять минут.

— На уроке истории дети были наказаны и стояли весь урок за опоздание с обеда на пару минут. Разве это нормально? Одной девочки незадолго до этого делали операцию на ноге. У нее потом все болело, — рассказывает Елена.

В этом же году был случай, когда детей наказали за грязь в столовой. Ребята что-то не убрали за собой со стола. На следующий день их вообще не пустили обедать. Классная дама, она же учитель физкультуры, лично стояла в дверях, закрывая дорогу наказанным. А ведь обед — на минуточку — родители школяров оплатили из собственного кармана.

А еще в школе практикуют «линейки позора».

— На одну из последних завуч сам опоздал, а потом стал стыдить школяров. Сын записал одну из линеек — мы ужаснулись. В коридоре темно, лампы не светят через одну. И представляете, что нам ответили в школе? Лампы заменят. Грядущим летом, — негодует Елена.

УЧИТЕЛЯ КУРЯТ, ДИРЕКТОР — В КРОССОВКАХ

Список претензий к школе № 55 у Елены большой.

По словам женщины, учителя курят под пролетом лестницы — дети прекрасно об этом знают. Учеников ругают за отсутствие форы, а сами педагоги не соблюдают дресc-код.

— Директор ходит в красной толстовке и в красной спортивной обуви. Разве это нормально? — спрашивает Елена.

Сын Елены рассказывал, что во время новогоднего вечера в школе подвыпивший учитель физкультуры молодой мужчина — поднял парнишку из 8 класса за горло и припечатал к стене — их разнимали учителя.

А замдиректора по воспитательной части, он же учитель музыки, назвал одного из одноклассников «тварью» во время урока...

Так как в случае с ее сыном дело дошло до рукоприкладства, Елена настроена очень решительно.

УЧИТЕЛЬ ВСЕ ОТРИЦАЕТ

Мама мальчика написала заявление в полицию.

— Заявление зарегистрировано. Проводится проверка, но решение пока не принято, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Свою проверку уже провели в самой школе. Директор учебного заведения Ольга Копельчук сначала категорически отказывалась комментировать конфликт, но позже согласилась дать ответ «Комсомольской правде»:

— После обращения мамы Арсения мы провели служебное расследование и пригласили родителей и учащихся 5а класса на собрание. По словам детей, Арсений на уроке нецензурно выражался. Учитель сделала ему замечание и попросила сесть на скамейку. Однако мальчик решил покинуть урок самостоятельно. Учитель не разрешила ему выходить из спортзала. На мой вопрос, подходил ли педагог к мальчику на близкое расстояние, все дети ответили «нет». Учитель также категорически отрицает факт физического воздействия на ученика. В школе учатся два ребенка из этой семьи, оба с первого класса. И у нас никогда не было непонимания во взаимоотношениях с данной семьей. Мы готовы общаться с родителями. Любую ситуацию готовы разобрать и всегда действуем в интересах ребенка. Подобных жалоб за 11 лет работы в должности директора у меня не было. Во время внутренней проверки мы не нашли подтверждения озвученным фактам, но я еще раз провела с педагогами беседу о соблюдении норм профессиональной этики. Если необходимо, то мы будет отстаивать интересы школы, педагогов и учащихся в любых инстанциях, включая суд.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Наталия БАРАШКОВА:

— Обсуждать эту историю не берусь. Наверное, в наши дни есть жестокие педагоги, от которых родителям стоит защищать свое чадо. Я расскажу о такой тенденции наших дней: современные родители стали слишком агрессивными. И в садиках, и в техникумах, и в школах. Еще лет 20 назад было не принято вмешиваться в жизнь школы. И кого-то, на самом деле, незаслуженно обижали. Поэтому нынешние мамы и папы заступаются не только за собственных детей, но еще и за себя маленьких. А их претензии растут как снежный ком — все собирается в одну кучу. При этом редко кто спрашивает себя: достойно ли мы воспитали ребенка? Лет 60 назад, если учитель наказывал школьника, родители могли и поддать. А сейчас авторитет учителя разрушен. Семьи живут по принципу: мы ничего не должны, должна только школа.

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