Остались без денег и документов: безработные челябинцы атаковали службы занятости

Сотни безработных Челябинской области не могут оформить обещанное повышенное пособия. 6 апреля правительство региона подписало указ, по которому всем потерявшим работу из эпидемии коронавируса, в апреле выплатят по 15 тысяч. Но встать на учет даже дистанционно оказалось не так-то просто. Люди готовы пойти лично штурмовать центры.

На Южном Урале новость о новых выплатах вызвала ажиотаж. У центров занятости — столпотворение. В Челябинской области в районные службы обратились 645 человек. Обычно, не в эпидемию, обращалось до 100 человек в день. Сейчас все надеются получить деньги.

Это очередь в Магнитогорске. Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

ДО ЦЕНТРОВ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ

Читатели КП-Челябинск массово жалуются, что до центров сейчас нельзя дозвониться. Не повезло и нашему журналисту — гудки в трубке короткие.

— У меня явка в конце недели. Я не знаю, что делать: состоится прием или нет. Если пропущу встречу с инспектором, то пособие вообще снимут...

— Я ходила. По записи принимают. Все остальных — в порядке живой очереди. Плюнула и ушла, — делятся горожане в социальных сетях.

Чиновники заявили, что в курсе проблемы.

— Все центры занятости ведут прием по предварительной записи. Это необходимая мера. Мы стараемся, чтобы люди не рисковали своим здоровьем и не тратили время впустую. Если кто-то придет просто так, может и не дождаться свободного специалиста, — говорят в управлении.

ДЕНЬГИ ВЫПЛАТЯТ ТЕМ, КТО РАБОТАЛ ДВА МЕСЯЦА

— Я уже год сижу без работы. Подрабатываю на рынке, правда, без оформления документов. Мне сказали: рассчитывать не на что — 15 тысяч уже не дадут, — жалуется жительница Челябинска Ирина.

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И это правда. На 15 тысяч могут рассчитывать только те, кто потерял работу в 2020-м году и успел отработать с начала года 60 дней.

— А мне сказали, что нужна справка о прежних доходах. Но в карантин никто не работает, такую справку не достать, — огорчен бывший сварщик из Магнитогорска Илья.

Увы, пособие выплатят только тем, кто соберет полный пакет документов и получит статус безработного официально.

В АПРЕЛЕ — МНОГО, В МАЕ — КАК ВСЕГДА

Обычное пособие по безработице в Челябинской области колеблется в пределах 1 725 — 13 949 рублей с учетом уральского коэффициента. Пособие получают более 23 тысяч человек. В апреле доплатят каждому, чтобы на руки вышло по 15 тысяч рублей.

— Деньги получат все: безработные со стажем и те, кто встанет на учет в апреле. Тем, кто пособие за этот месяц уже получил, недостающую сумму доначислят автоматически, — рассказали в пресс-службе Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

В мае пособия вернутся к прежним размерам.

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

— Я призывают южноуральцев не ходить а прием без предварительного звонка, не создавать таких очередей, как в Магнитогорске. Ни в Златоусте, ни в Миассе, ни в самом Челябинске такого нет, — говорит начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов.

Получить статус безработного и 15 тысяч сегодня можно дистанционно. Достаточно отправить заявление и сканы документов на электронную почту центра (адреса и образцы заявлений ищите на сайте).

Уведомление о признании безработным придет на электронную почту, а деньги будут начислены автоматически.

НА ЗАМЕТКУ

Как записаться на прием в Челябинске

1. Через портал госуслуг с назначением времени.

3. По телефону:

— Калининский отдел: 791-76-85, 727-18-51, 791-59-97;

— Курчатовский отдел: 791-75-41, 791-69-58, 791-94-97;

— Ленинский отдел: 256-06-69, 256-36-39, 256-06-70;

— Металлургический отдел: 735-70-95, 735-80-22, 735-77-13;

— Советский отдел: 260-06-90, 237-04-11;

— Тракторозаводский и Центральный отделы: 774-57-09, 774-56-93, 774-57-11, 774-47-58;

— Сосновский отдел: (35144) 5-16-41, 5-15-61.

БДИ!

Какие документы спросят

Полный пакет документов выглядит так:

— заявление (его форма на сайте);

— паспорт (разворот первой страницы и страницы с последним местом регистрации);

— трудовая книжка (все заполненные страницы о работе), выписка из электронной трудовой книжки (при наличии);

— документ об образовании;

— справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы — образец на сайте (2НДФЛ — не подходит!);

— ИПРА (для инвалидов);

— банковские реквизиты для перечисления пособия и социальных выплат,

— карточка СНИЛС и свидетельство ИНН.

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