Остались без денег и документов: безработные челябинцы атаковали службы занятости
Сотни безработных Челябинской области не могут оформить обещанное повышенное пособия. 6 апреля правительство региона подписало указ, по которому всем потерявшим работу из эпидемии коронавируса, в апреле выплатят по 15 тысяч. Но встать на учет даже дистанционно оказалось не так-то просто. Люди готовы пойти лично штурмовать центры.
На Южном Урале новость о новых выплатах вызвала ажиотаж. У центров занятости — столпотворение. В Челябинской области в районные службы обратились 645 человек. Обычно, не в эпидемию, обращалось до 100 человек в день. Сейчас все надеются получить деньги.
Это очередь в Магнитогорске. Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".
ДО ЦЕНТРОВ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ
Читатели КП-Челябинск массово жалуются, что до центров сейчас нельзя дозвониться. Не повезло и нашему журналисту — гудки в трубке короткие.
— У меня явка в конце недели. Я не знаю, что делать: состоится прием или нет. Если пропущу встречу с инспектором, то пособие вообще снимут...
— Я ходила. По записи принимают. Все остальных — в порядке живой очереди. Плюнула и ушла, — делятся горожане в социальных сетях.
Чиновники заявили, что в курсе проблемы.
— Все центры занятости ведут прием по предварительной записи. Это необходимая мера. Мы стараемся, чтобы люди не рисковали своим здоровьем и не тратили время впустую. Если кто-то придет просто так, может и не дождаться свободного специалиста, — говорят в управлении.
ДЕНЬГИ ВЫПЛАТЯТ ТЕМ, КТО РАБОТАЛ ДВА МЕСЯЦА
— Я уже год сижу без работы. Подрабатываю на рынке, правда, без оформления документов. Мне сказали: рассчитывать не на что — 15 тысяч уже не дадут, — жалуется жительница Челябинска Ирина.
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И это правда. На 15 тысяч могут рассчитывать только те, кто потерял работу в 2020-м году и успел отработать с начала года 60 дней.
— А мне сказали, что нужна справка о прежних доходах. Но в карантин никто не работает, такую справку не достать, — огорчен бывший сварщик из Магнитогорска Илья.
Увы, пособие выплатят только тем, кто соберет полный пакет документов и получит статус безработного официально.
В АПРЕЛЕ — МНОГО, В МАЕ — КАК ВСЕГДА
Обычное пособие по безработице в Челябинской области колеблется в пределах 1 725 — 13 949 рублей с учетом уральского коэффициента. Пособие получают более 23 тысяч человек. В апреле доплатят каждому, чтобы на руки вышло по 15 тысяч рублей.
— Деньги получат все: безработные со стажем и те, кто встанет на учет в апреле. Тем, кто пособие за этот месяц уже получил, недостающую сумму доначислят автоматически, — рассказали в пресс-службе Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
В мае пособия вернутся к прежним размерам.
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
— Я призывают южноуральцев не ходить а прием без предварительного звонка, не создавать таких очередей, как в Магнитогорске. Ни в Златоусте, ни в Миассе, ни в самом Челябинске такого нет, — говорит начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов.
Получить статус безработного и 15 тысяч сегодня можно дистанционно. Достаточно отправить заявление и сканы документов на электронную почту центра (адреса и образцы заявлений ищите на сайте).
Уведомление о признании безработным придет на электронную почту, а деньги будут начислены автоматически.
НА ЗАМЕТКУ
Как записаться на прием в Челябинске
1. Через портал госуслуг с назначением времени.
3. По телефону:
— Калининский отдел: 791-76-85, 727-18-51, 791-59-97;
— Курчатовский отдел: 791-75-41, 791-69-58, 791-94-97;
— Ленинский отдел: 256-06-69, 256-36-39, 256-06-70;
— Металлургический отдел: 735-70-95, 735-80-22, 735-77-13;
— Советский отдел: 260-06-90, 237-04-11;
— Тракторозаводский и Центральный отделы: 774-57-09, 774-56-93, 774-57-11, 774-47-58;
— Сосновский отдел: (35144) 5-16-41, 5-15-61.
БДИ!
Какие документы спросят
Полный пакет документов выглядит так:
— заявление (его форма на сайте);
— паспорт (разворот первой страницы и страницы с последним местом регистрации);
— трудовая книжка (все заполненные страницы о работе), выписка из электронной трудовой книжки (при наличии);
— документ об образовании;
— справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы — образец на сайте (2НДФЛ — не подходит!);
— ИПРА (для инвалидов);
— банковские реквизиты для перечисления пособия и социальных выплат,
— карточка СНИЛС и свидетельство ИНН.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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