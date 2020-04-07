Коронавирус в Челябинске, последние новости на 7 апреля 2020 года: новые жертвы COVID-19 и смерть от пневмонии

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области дополнилось четырьмя новыми случаями. Так, заподозрили коронавирус у пресс-секретаря губернатора Челябинской области. Все сотрудники аппарата правительства периодически сдают тесты. В понедельник Сергей Зюсь получил результат: пограничная зона. Он тут же самоизолировался. Анализы будут перепроверяться.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 7 апреля выглядит так:

* подтвержден 31 случай заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 27 человек (Челябинск — 13, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 2, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);

* 4 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 2 человек.

Первый заболевший и выздоровевший пациент с коронавирусом в Челябинской области — молодой человек из Миасса — утверждает, что не видел результатов своих анализов. Теперь он сомневается, что вообще был болен. В ответ на это губернатор Алексей Текслер заявил, что в больнице имеются все протоколы лечения и анализов по всем случаям. Поэтому никаких сомнений быть не может.

Фото: Андрей Новик, Instagram

Известно, что коронавирус вызывает пневмонию. На днях от нее умер помощник председателя Советского районного суда Виктор Коркин. Поползли слухи, что он мог стать жертвой вируса COVID-19. Однако, незадолго до смерти у мужчины взяли анализы на коронавирус, и результат оказался отрицательным.

Тем временем «Коммунарка» готова к приему больных коронавирусом в Челябинске. Также, как и корпус № 1 горбольницы № 2 в Миассе и корпус тубдиспансера на ЧМЗ.

Противотуберкулезный диспансер в Металлургическом районе Челябинска больше не будет обсерватором для прибывших из-за границы граждан. Теперь всех вернувшихся туристов будут размещать на АМЗ.

Карантинное чтиво: что почитать челябинцам во время самоизоляции 00:00 00:00

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле. В списке — более 83 тысяч организаций. Это магазины оптики, химчистки, автомойки, компании по ремонту бытовой техники, стоматологии и т. д.

Из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске начали работу передвижные пункты полиции. Они будут следить за соблюдением режима. Правоохранителей оснастили планшетными компьютерами с базой лиц, которые должны находиться на самоизоляции. Если они нарушат приписанные им меры, то получат штраф.

Челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина. Активист сделал это оригинально — находясь в зорбе (надувном шаре), который и символизировал самоизоляцию.

Еще одного южноуральца оштрафовали за фейк о коронавирусе в Челябинске. В одном из пабликов парень решил пошутить и оставил комментарий о том, что в душевой местной больницы заперли нескольких человек с подозрением на коронавирус. Информация оказалась ложной. Штраф за шутку — 15 тыс. руб.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 7 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отношение как к прокаженным»: жительница Челябинска рассказала об условиях в палатах для больных коронавирусом

Хамство медперсонала и скудная еда — обычное дело (фото и подробности)

Антикризисные меры Алексея Текслера: поддержим попавших в беду из-за эпидемии коронавирусной инфекции

Глава региона озвучил меры помощи южноуральцам, потерявшим работу, тем, кто оказался в непредвиденной ситуации, предпринимателям (читать далее)