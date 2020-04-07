2020-04-07T08:05:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 апреля 2020 года: кому окажут медицинскую помощь, а кому — финансовую

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 7 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 апреля 2020 года: кому окажут медицинскую помощь, а кому — финансовуюКоронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 апреля 2020 года: кому окажут медицинскую помощь, а кому — финансовуюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в Магнитогорске на утро 7 апреля 2020 года выглядит так:

* получают лечение в больнице двое подтвержденных больных;

* один человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы;

* у одного пациента — условно положительный диагноз.

В соседнем Кизильском районе — пятеро больных коронавирусом. Это мясник, который вернулся из ОАЭ, члены его семьи, в том числе шестимесячный внук, и фельдшер скорой, которая приезжала к ним на вызов. Они также получают лечение от коронавируса в Магнитогорске, в инфекционном отделении местной больницы.

В Челябинской области — четыре новых случая заражения коронавирусом.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Статистика на 7 апреля по всей Челябинской области выглядит так:

* подтвержден 31 случай заболевания коронавирусом;

* в больнице на сегодняшний день остаются 27 человек;

* 4 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 2 человек.

Карантинное чтиво: что почитать челябинцам во время самоизоляции

00:00
00:00

КОМУ ПОМОГУТ ФИНАНСОВО

Алексей Текслер озвучил меры помощи для попавших в беду из-за коронавируса в Магнитогорске, Челябинске и по всей области:

* Те, кто лишился зарплаты в 2020 г. и имеет период занятости не менее 60 дней в этом году, получат в апреле выплату 15 тыс. руб. Встать на учет в Службе занятости можно дистанционно, на сайте Госуслуг. https://www.gosuslugi.ru/

* Помогут продуктовыми наборами пожилым, одиноко проживающим инвалидам, мамочкам, самостоятельно воспитывающим детей; семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, будет создан счет для экстренной материальной помощи.

* Разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Акцент — на тех предприятиях, чьи услуги серьезно пострадали от карантина из-за коронавируса в Челябинске и области. Речь идет об отсрочках платежей по упрощенной системе налогообложения, единому сельхозналогу и т.д.

* От уплаты транспортного налога в 2020 г. освободят предпринимателей, занимающихся городскими и междугородными пассажирскими перевозками.

* В регионе вводится ежемесячная индексация выплат ветеранам труда.

* Решен вопрос о денежной выплате на детей от трех до семи лет включительно. Сумма на каждого ребенка в этой возрастной категории составит 5330 руб. в месяц. Деньги полагаются малоимущим семьям.

Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 7 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отношение как к прокаженным»: жительница Челябинска рассказала об условиях в палатах для больных коронавирусом

Хамство медперсонала и скудная еда — обычное дело (фото и подробности)

Антикризисные меры Алексея Текслера: поддержим попавших в беду из-за эпидемии коронавирусной инфекции

Глава региона озвучил меры помощи южноуральцам, потерявшим работу, тем, кто оказался в непредвиденной ситуации, предпринимателям (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области
«Ми-ми-мишка!»: в зоопарке Челябинска родился цветочный мишка
Нерабочий месяц в Челябинской области: кому разрешил работать Алексей Текслер с 6 по 30 апреля
МЧС предупреждает о штормовом ветре и снегопаде в Челябинской области
Власти Челябинска спорят по поводу открытия парикмахерских во время самоизоляции
Сколько будут идти снегопады в Челябинске, и когда вновь потеплеет
В Челябинске из снега слепили коронавирус
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
Все на самоизоляцию: в Челябинске начали работу передвижные пункты полиции
Школьницу из Челябинской области наградят за спасение двух мальчиков
Помощь по телефону: отец из Подмосковья пытался спасти подавившегося курагой ребенка по указаниям врача по телефону
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Банк УРАЛСИБ рассказал о мерах поддержки малого бизнеса
Время самоизолироваться: челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина
Вместе с вакцинацией: Челябинск начнут обрабатывать от клещей
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 6 апреля 2020: граждане продолжают гулять по улицам
Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске
Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры