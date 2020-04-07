Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 апреля 2020 года: кому окажут медицинскую помощь, а кому — финансовую

Ситуация с коронавирусом в Магнитогорске на утро 7 апреля 2020 года выглядит так:

* получают лечение в больнице двое подтвержденных больных;

* один человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы;

* у одного пациента — условно положительный диагноз.

В соседнем Кизильском районе — пятеро больных коронавирусом. Это мясник, который вернулся из ОАЭ, члены его семьи, в том числе шестимесячный внук, и фельдшер скорой, которая приезжала к ним на вызов. Они также получают лечение от коронавируса в Магнитогорске, в инфекционном отделении местной больницы.

В Челябинской области — четыре новых случая заражения коронавирусом.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Статистика на 7 апреля по всей Челябинской области выглядит так:

* подтвержден 31 случай заболевания коронавирусом;

* в больнице на сегодняшний день остаются 27 человек;

* 4 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 2 человек.

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КОМУ ПОМОГУТ ФИНАНСОВО

Алексей Текслер озвучил меры помощи для попавших в беду из-за коронавируса в Магнитогорске, Челябинске и по всей области:

* Те, кто лишился зарплаты в 2020 г. и имеет период занятости не менее 60 дней в этом году, получат в апреле выплату 15 тыс. руб. Встать на учет в Службе занятости можно дистанционно, на сайте Госуслуг. https://www.gosuslugi.ru/

* Помогут продуктовыми наборами пожилым, одиноко проживающим инвалидам, мамочкам, самостоятельно воспитывающим детей; семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, будет создан счет для экстренной материальной помощи.

* Разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Акцент — на тех предприятиях, чьи услуги серьезно пострадали от карантина из-за коронавируса в Челябинске и области. Речь идет об отсрочках платежей по упрощенной системе налогообложения, единому сельхозналогу и т.д.

* От уплаты транспортного налога в 2020 г. освободят предпринимателей, занимающихся городскими и междугородными пассажирскими перевозками.

* В регионе вводится ежемесячная индексация выплат ветеранам труда.

* Решен вопрос о денежной выплате на детей от трех до семи лет включительно. Сумма на каждого ребенка в этой возрастной категории составит 5330 руб. в месяц. Деньги полагаются малоимущим семьям.

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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 7 апреля 2020 года.

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